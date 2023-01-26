Предварительная касса четверга: «Чебурашка» вновь лидирует

Лучшей новинкой стал боевик «Крушение»

В очередной раз лучшим релизом четверга стала семейная картина ЧЕБУРАШКА (CP). Фильм Дмитрия Дьяченко освоил еще порядка 45 млн рублей, что позволит ему пополнить копилку еще на 450-500 млн рублей к концу недели.



Лучшей новинкой стал боевик с Джерардом Батлером в главной роли КРУШЕНИЕ (CP). Картина заработала чуть более 8 млн рублей, что может вылиться в 50-60 млн рублей по итогу уикенда.



Мультфильм ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС (VLG) начал прокат с 5 млн рублей, однако высокий прокатный множитель, характерный анимационным релизам, позволит ему рассчитывать на 80-100 млн рублей к вечеру воскресенья.



Хоррор ЗАГОВОР ДЬЯВОЛА (PRD) в четверг записал на свой счет 1,2 млн рублей, и за весь уикенд чешская картина может заработать 8-10 млн рублей.



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