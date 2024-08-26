«Союзмультфильм» может сделать совместный проект с китайским медиахолдингом CCTV

Об этом заявила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и гендиректор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева рассказала на мероприятии в рамках Московской международной недели кино, что «Союзмультфильм» ведет переговоры насчет создания совместного проекта с крупнейшим медиахолдингом Китая CCTV. Ее слова приводит ТАСС.

«Сегодня проекты "Союзмультфильма" присутствуют на ключевых стриминговых платформах Китая. <…> Мы обсуждаем большой совместный проект с крупнейшим медиахолдингом CCTV, в котором есть канал CCTV Kids, то есть детский канал. Пока не могу вам сказать больше, потому что мы в процессе, но мы ждем большого копродукционного проекта с Китаем. А CCTV Kids выведет сразу наш проект на весь Китай», – заявила Слащева.

Она также отметила, что коллеги из Китая за последние десять лет сильно продвинулись в сфере анимации – в первую очередь с точки зрения технологий.