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Российские онлайн-кинотеатры не планируют увеличивать покупки зарубежных проектов

Автор: Илья Кувшинов

1 марта 2024

По словам участников рынка, они сосредоточатся на производстве «ориджиналс»

В 2023 году отечественные стриминговые сервисы показали пиковые значения по оригинальным проектам, что привело к росту общих доходов. По сообщению «Известий», этот год также не станет исключением.

Участники рынка утверждают, что темпы роста производства «ориджиналс» будут сохраняться (в 2023 году оно выросло на 40-45%), а закупки фильмов и сериалов из других стран, в свою очередь, останутся на прежнем уровне.

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин полагает, что если не произойдет каких-то уникальных событий, благодаря чему мейджоры вернутся на российский рынок, то соотношение зарубежного контента не изменится. С этим согласен и генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков – по его мнению, российский зритель предпочитает либо голливудские боевики и масштабные проекты, либо все, что связано с Россией.

Представители сервиса Wink ожидают, что количество зарубежного контента на платформе в этом году окажется не меньше, чем в прошлом. В онлайн-кинотеатре Premier, в свою очередь, фиксируют интерес пользователей к фильмам из других стран, но отмечают, что ему еще далеко до интереса к отечественным проектам.

Фото: Freepik

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