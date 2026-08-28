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Аналитика


ММНК-2026: сессия «Экономика стриминга: как платформы привлекают и удерживают зрителя»

Эксперты обсудили эффективные инструменты борьбы за лояльность зрителей

Одной из панелей второго дня деловой программы Московской международной недели кино стала сессия «Экономика стриминга: как платформы привлекают и удерживают зрителя». В дискуссии приняли участие генеральный директор онлайн-кинотеатра Start Илья Алексеев, генеральный директор Кластера КИОН Кирилл Тренин и глава компании Narativ Media Манджьот Сандху (Индия). Модератором встречи выступила генеральный продюсер платформы СМОТРИМ Лили Шерозия. 

В начале Манджьот Сандху рассказал о работе своей компании и специфике работы стримингов на местном рынке. Многие индийские тренды совпадают с общемировыми - ставка на спортивные трансляции, в случае Индии часто это крикет, привлечение блогеров и создателей прочего UGC-контента на платформы и прочее. В то же время Netflix и другие гиганты по-прежнему не могут полноценно укрепиться на местном рынке. Десятки локальных, часто с очень нишевым контентом, игроков, десятки местных диалектов и другие культурные особенности мешают экспансии международных лидеров в регионе.

Лили Шерозия предложила экспертам поговорить об экспериментах по привлечению и удержанию зрителей, так как перед платформами с каждым днем все острее встает задача найти новые способы ведения бизнеса.

Илья Алексеев напомнил, что рынок контента давно насыщен предложением от стримингов и темпы роста платных подписок уже долгое время замедляются, то есть привлекать новых людей в платное смотрение становится все труднее. В связи с чем эксперт согласился, что все большую важность приобретает вектор развития рынка в сторону удержания уже существующей аудитории. Алексеев рассказал, что краткосрочное удержание почти ушедшей аудитории, например, сохранение подписчика на месяц, может достигать доли до 20% от всего бизнеса платформ. Важный паттерн поведения лояльной и платежеспособной аудитории, отмеченный Алексеевым, – ее готовность платить больше за дальнейшее расширение подписки. Грубо говоря, если уже имеющий несколько подписок пользователь платит в месяц 500 рублей, то, согласно многим исследованиям, он психологически готов платить дополнительно 300-400 рублей, если это обеспечит качественное расширение доступного ему контентного предложения. Именно поэтому Start верит в бурное развитие партнерских подписок в ближайшие несколько лет. Важное преимущество данной модели – оно создает ситуацию win-win для всех.

Говоря о новых способах монетизации, Кирилл Тренин упомянул рекламную модель. Также по ходу беседы он отметил такую особенность индустрии, как присутствие большого количества сложных талантов. Ни в одной из других сфер, где он работал раньше, такого количества креативных людей Тренин не встречал.

Отвечая на вопрос из зала, участники дискуссии вернулись к теме микродрам. По мнению Лили Шерозия, в России микродрамам не выйти на окупаемость. Во многом из-за того, что они изначально стали выпускаться бесплатно в онлайн-кинотеатрах, а не внутри специальных платформ, а также потому, что в России сегодня сложно использовать для их рекламного продвижения популярные в мире социальные сети. Илья Алексеев согласился, что для продвижения отдельного приложения для микродрам потребуются колоссальные средства. При этом платформы продолжают тестировать формат и искать подходящий для него способ монетизации. Кирилл Тренин предположил, что к решению данной задачи приведет развитие нейросетей.

Говоря о будущем, Кирилл Тренин вернулся к прогнозу о сокращении числа игроков. Через год, по мнению, это вполне может произойти. Говоря о мировых трендах, он отметил стремление платформ выходить в оффлайн и выстраивать вокруг себя комьюнити из подписчиков, выращивать собственный фандом. Лили Шерозия назвала это "Диснейлендами для зумеров".

Илья Алексеев, говоря о достижениях отрасли за последнее время, отметил способность игроков договариваться между собой. Несмотря на все текущие сложности, участники отрасли продолжают двигаться вперед и совместно зарабатывать на подписках.

28.08.2026 Автор: Никита Никитин

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