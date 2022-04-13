Официальная касса России: «Финник» сохраняет самую высокую посещаемость. 

Общая касса мультфильма ФИННИК по итогам трех недель проката достигла 328 млн рублей. Это выше сиквела СМЕШАРИКОВ (302 млн) и первого проекта франшизы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА (271 млн). В ближайшее время мультфильм, чья посещаемость на уикенде достигла в среднем 15 зрителей на сеанс, обойдет картину КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ (342 млн).

Серебро на минувшей неделе досталось еще одному отечественному проекту МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН. Релиз стартовал с 42,7 млн, что выше показателей анимационных лент ПРИНЦЕССА И ДРАКОН (34,3 млн) и КОЩЕЙ. НАЧАЛО (33,1 млн).

«Мы оцениваем старт мультфильма МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН как очень хороший и довольны им. Картина идет четко в рамках эстимейта. Разумеется, любой продюсер всегда хотел бы сборов больше. Фильм показывает отличный «сарафан», — рассказал в интервью ЭБК продюсер картины Андрей Шишканов.

Девятую неделю место в тройке лидеров сохраняет АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ. Сборы картины, достигшие 1,407 млрд рублей, продолжают приближаться к итоговым цифрам ДЮНЫ (1,550 млрд).

Фантастический экшн ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ заработал за первый уикенд 26,4 млн рублей. Это лучший старт для проектов компании А24 в России. Новинка обошла такие релизы как ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ (20,4 млн) и СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (18,2 млн).

Сменившая дистрибьютора спортивная драма МИСТЕР НОКАУТ освоила еще 8,9 млн. Общая выручка проекта (302 млн) опередила результат НЕПОСЛУШНИКА (302 млн), другой картины с Виктором Хориняком в главной роли.

Вышедший в повторный прокат САЛЮТ-7 смог привлечь за уикенд 8,2 млн рублей и занять шестое место в чарте. Ставшая седьмой семейная картина МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА по итогам недели опередила итоговые цифры ЗАВТРАКА У ПАПЫ (70,1 млн).

На восьмом месте расположился скандинавский хоррор СКРЕЖЕТ, стартовавший лучше двух других конкурентов по жанру. На его счету 7 млн рублей. Это четвертый старт в истории дистрибьютора Russian World Vision. Среди фильмов ужасов этого года новинка обошла такие проекты как ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ (6,1 млн) и ПОТУСТОРОННЕЕ (6 млн).

Также в прокат вышли хоррор БАБУШКА (5,3 млн, двенадцатое место), драма ГАРРИ ХАФТ: ПОСЛЕДНИЙ БОЙ (4,9 млн, четырнадцатая позиция) и хоррор ПРИЗРАК МОНАХИНИ ИЗ БОРЛИ (2,8 млн, двадцатая строчка).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 369 млн рублей, с учетом стран СНГ – 404 млн. Это на 23,6% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 68,6% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм МОРТАЛ КОМБАТ.

13.04.2022 Автор: Максим Острый