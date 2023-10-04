Официальная касса России: четвертую неделю подряд в отечественном прокате лидируют пиратские релизы

Выручка показов с предсеансовым обслуживанием за уикенд составила 58,8 млн рублей. С момента массового появления на российских экранах БАРБИ пиратские релизы заработали, по доступным данным, 348 млн рублей.

Сборы боевика НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 на второй неделе проката сократились на 40,8%. Это более мягкое падение, чем было у предыдущих частей франшизы (50,3%, 61,5% и 66,1% соответственно). Впрочем, отставание от графика даже третьего фильма внушительное – 131 млн рублей против 229 млн.

Лучшей новинкой недели стала семейная приключенческая картина ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД. На старте картина освоила 27,3 млн рублей, уступив первому фильму (37,5 млн). В то же время, ей удалось опередить недавний проект ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ (22,6 млн).

«Наверное, нужно быть благодарным вселенной за все, но я уверен, что ИВАН СЕМЕНОВ мог бы отработать чуть лучше. Честно говоря, я принципиально удалил у себя приложение ЕАИС, чтобы не знать точных сборов. Предпродажи сиквела оказались на 100 тысяч рублей выше, чем у первой части, а вот стартовый результат получился ниже. Это немного печально и непонятно с чем связано», – рассказал в интервью ЭБК продюсер и режиссер фильма ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД Антон Богданов.

Четвертое место в чарте досталось новой работе Вуди Аллена ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ. Новинка смогла привлечь 22,3 млн рублей, что гораздо выше цифр ФЕСТИВАЛЯ РИФКИНА (7,7 млн) и совсем немного уступает показателям ДОЖДЛИВОГО ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ (27,3 млн) и МАГИИ ЛУННОГО СВЕТА (25,3 млн).

Замкнула пятерку лидеров мелодрама ПОСЛЕ. НАВСЕГДА, по итогам недели освоившая уже 183 млн рублей. Это больше итоговых цифр предыдущей части франшизы, ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (181 млн).

С 17,6 млн рублей начал прокат хоррор ЗАКЛЯТИЕ. ЗЛО ВНУТРИ. Это второй результат среди остросюжетных проектов компании «Экспонента Фильм» этого года после картины АСТРАЛ: ПОТОМСТВО (34,9 млн).

50,3% от выручки первого уикенда потеряла комедия Я БОГИНЯ. Холдовер к вечеру воскресенья заработал 47,6 млн рублей, что выше итоговых цифр недавнего проекта Я ДЕЛАЮ ШАГ (36,5 млн).

Только 12,3 млн рублей смогла привлечь драма 1993 Александра Велединского. Несмотря на поддержку «России 1», новинка не смогла обойти стартовые цифры картины ЦОЙ (15,4 млн).

Также в прокат вышли комедия ТУТ ВСЕ СВОИ (6,8 млн, одиннадцатое место) и фантастика ЛУНА (5,1 млн, двенадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 270 млн рублей, с учетом стран СНГ – 315 млн. Это на 6% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 83,1% больше, чем было на аналогичном уикенде 2022 года, когда чарт возглавлял фильм КРАСНАЯ ШАПОЧКА.

Фото: кадр из фильма НЕУДЕРЖИМЫЕ 4

04.10.2023 Автор: Максим Острый