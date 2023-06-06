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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 8–11 июня 2023 года

Моряки, подростки, собаки и другие

Одной из ключевых новинок уикенда станет новая работа Бориса Хлебникова СНЕГИРЬ (AK). Лента претендует на статус главного представителя отечественного арт-мейнстрима этого года и на старте как минимум постарается повторить цифры АРИТМИИ (23,1 млн рублей). Другим референсом может служить недавнее БЕШЕНСТВО (48,3 млн), также ориентировавшееся в первую очередь на мужскую аудиторию.

На зрителей с детьми нацелен мультфильм МАРМАДЮК (NKI), обладающий достаточно высоким уровнем анимации. На Западе картина уже вышла на Netflix, однако вряд ли это серьезно скажется на ее потенциале в России. В качестве референсов в данном случае можно назвать проекты ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (18 млн рублей на старте) и ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (20,8 млн).

На подростковую аудиторию рассчитаны сразу два отечественных релиза этой недели. ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА (CP) обладает удачным трейлером и вполне может стать «сарафанным» хитом. Ее недавний ориентир – 14+ ПРОДОЛЖЕНИЕ (32,6 млн). СОЛНЦЕ НА ВКУС (CRP) – представитель более привычного жанра приключенческой семейной ленты. Ему предстоит постараться повторить цифры недавнего ПРИНЦА ПУСТЫНИ (11,1 млн).

Любителей хорроров на уикенде ждет ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ ТЬМЫ (EXP), традиционно не имеющее никакого отношения к популярной франшизе. Ее референсы – АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (11,6 млн) и ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ (13,8 млн).

Тем, кто интересуется зарубежной музыкальной индустрией, стоит обратить внимание на РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНД (TNL). Фильм, повествующий об истории лейбла Casablanca Records, обладает удачным трейлером и ярким актерским составом. В качестве референса здесь можно вспомнить РОК НА ВЕКА (11 млн на старте в СНГ).

Еще одной достаточно яркой новинкой недели должен стать эротический триллер СТОП-СЛОВО (VLG). Среди козырей фильма, помимо жанра – исполнители главных ролей Маргарет Куэлли и Кристофер Эбботт. Картине вполне по силам повторить цифры ДВУЛИЧНОГО ЛЮБОВНИКА (10,4 млн).

Также зрители смогут посмотреть драмы ВПЕРЕД! (CS), ПАРИЖ, 13-Й ОКРУГ (AOF) и УЗЛЫ (PNR), документальные проекты КИТЫ: СТРАЖИ ПЛАНЕТЫ (RWV) и КОБИ БРАЙАНТ. ЧЕРНАЯ МАМБА (RR), комедию КТО ПРИГЛАСИЛ ЧАРЛИ? (PRD) и фильм ужасов НЕЧТО. МОНСТР ИЗ ГЛУБИН (ARM).   

Фото: кадр из фильма СНЕГИРЬ

06.06.2023 Автор: Максим Острый

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