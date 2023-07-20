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Bron Studios объявила о банкротстве

Автор: БК

20 июля 2023

Компания разорилась из-за ковида и забастовок

Bron Studios, канадская финансовая и продюсерская компания, которая в 2017 году стала медиакорпорацией и приняла участие в проектах  ДЖОКЕР, ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ, ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ, СКАНДАЛ, ФРАГМЕНТЫ ЖЕНЩИНЫ, ДОМ GUCCI, УТРЕННЕЕ ШОУ, ЧЕРНАЯ ПТИЦА, «Кумир», подала заявление о банкротстве.

Соучредитель и генеральный директор Аарон Л. Гилберт объявил об этом в своем  заявлении в среду, написав письмо «друзьям, партнерам, членам команды и нашим сторонникам».

«После изучения множества вариантов в течение многих месяцев, у BRON не осталось другого выбора, кроме как сделать этот шаг в связи со сложившимися финансовыми обстоятельствами. Последние несколько лет были невероятно трудными для BRON, и за последние месяцы ситуация только усложнилась», — поделился Гилберт, сославшись на негативное влияние пандемии COVID-19 и забастовки SAG-AFTRA и WGA как на непреодолимые препятствия для продолжения деятельности компании. 

В письме говорится, что Bron Studios подала иск о защите кредиторов в Канаде и США.

«Спасибо нашим многочисленным друзьям, которые поддержали нас. Спасибо команде BRON и нашим невероятным творческим, производственным и деловым партнерам. Спасибо многим партнерам по финансированию производства и нашим корпоративным партнерам за многолетнюю поддержку. Спасибо нашим друзьям за всю поддержку и терпение, которые они проявляли в течение очень трудных лет», — говорится в заявлении Гилберта.
 

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