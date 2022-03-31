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С 7 апреля компания Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в России

Автор: БК

31 марта 2022

Изменения коснутся также российских релизов

С 7 апреля компания Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. Об этом БК рассказали источники на рынке. Запрет на демонстрацию затронет как зарубежные проекты студии (СМЕРТЬ НА НИЛЕ), так и российские релизы вроде МИСТЕРА НОКАУТА. Получить комментарий у представителя Disney БК не удалось.

В начале марта компания Disney прекратила выпуск новых фильмов в России и приостановила лицензирование проектов для видеосервисов. При этом успевшие до этого выйти в российский прокат голливудские релизы оставались в репертуаре отечественных кинотеатров. Детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ успел заработать с момента старта 641 млн, при этом в марте релиз собрал более 160 млн рублей. Вышедшая в конце февраля драма МИСТЕР НОКАУТ заработала  265 млн рублей, из них в марте – 177 млн. 

По состоянию на 27 марта WDS является лидером среди дистрибьюторов в России. Доля компании составляла на российском рынке составляет 31,67%.

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