Креативный директор Disney Animation покинула свой пост из-за продолжений «Холодного сердца»

Должность Дженнифер Ли займет ее коллега по студии – режиссер и сценарист Джаред Буш

В Walt Disney Animation Studios произошли перестановки – креативный директор студии Дженнифер Ли приняла решение покинуть свой пост, чтобы вернуться к режиссуре и сосредоточиться на создании третьей и четвертой части франшизы ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ.

По сообщению Variety, ее должность займет один из режиссеров ЗВЕРОПОЛИСА и ЭНКАНТО Джаред Буш, который уже много лет работает на студии.

Ли была назначена на пост креативного директора в 2018 году после увольнения Джона Лассетера. В данный момент она трудится над триквелом ХОЛОДНОГО СЕРДЦА в качестве сценариста и режиссера – релиз картины предварительно намечен на 24 ноября 2027 года.

Фото: Walt Disney Animation Studios