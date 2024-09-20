top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Креативный директор Disney Animation покинула свой пост из-за продолжений «Холодного сердца»

Креативный директор Disney Animation покинула свой пост из-за продолжений «Холодного сердца»

Автор: Илья Кувшинов

20 сентября 2024

Должность Дженнифер Ли займет ее коллега по студии – режиссер и сценарист Джаред Буш

В Walt Disney Animation Studios произошли перестановки – креативный директор студии Дженнифер Ли приняла решение покинуть свой пост, чтобы вернуться к режиссуре и сосредоточиться на создании третьей и четвертой части франшизы ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ.

По сообщению Variety, ее должность займет один из режиссеров ЗВЕРОПОЛИСА и ЭНКАНТО Джаред Буш, который уже много лет работает на студии.

Ли была назначена на пост креативного директора в 2018 году после увольнения Джона Лассетера. В данный момент она трудится над триквелом ХОЛОДНОГО СЕРДЦА в качестве сценариста и режиссера – релиз картины предварительно намечен на 24 ноября 2027 года.

Фото: Walt Disney Animation Studios

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Телеканал ТНТ объявил о закрытии Comedy Club
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Эмми 2024»
Подробнее
Касса России: «Лунтик. Возвращение домой» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 сентября 2024 года
Подробнее
Первый канал провел презентацию сезона
Подробнее
Третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил победителей
Подробнее
«Новый сезон», фотоотчет: день третий
Подробнее
Три российских фильма вошли в программу фестиваля детского и юношеского кино в Германии
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Игра киллера» становится лучшей новинкой
Подробнее
В Санкт-Петербурге представили документальный фильм «Посмотрите наверх»
Подробнее
Кинофестиваль в Торонто назвал победителей
Подробнее
Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за восемь месяцев 2024 года
Подробнее
В Минкультуры России появился Департамент воспитательной работы
Подробнее
На горном курорте «Роза Хутор» завершился фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Подробнее
В августе ТНТ стал лидером в премиальном сегменте
Подробнее
Александр Бондарев покинул должность ведущего продюсера в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
«Москино» рассказало о цифровизации всего комплекса услуг на презентации в рамках «Нового сезона»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 19–22 сентября 2024 года
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов
Подробнее
«Новый сезон», фотоотчет: день четвертый
Подробнее

Новости по теме

Стриминг Disney+ впервые стал прибыльным
Подробнее
«Головоломка 2» стала самым кассовым анимационным фильмом в истории
Подробнее
Disney начала расследование после атаки хакеров
Подробнее
«Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом за всю историю в Казахстане и странах Средней Азии
Подробнее
Disney стала жертвой хакеров
Подробнее