К концу года мировой бокс-офис может достигнуть $22 млрд

Такой прогноз дают аналитики Gower Street Analytics

В момент, когда в России вводится очередной локдаун кинотеатров, в Европе и в целом в мире, наоборот, все чаще говорят о долгожданном выходе индустрии кинопоказа из затяжного кризиса. Deadline сообщает, что лондонская аналитическая компания Gower Street Analytics скорретировала свой прогноз по мировым кассовым сборам в сторону увеличения. Если в середине сентября аналитики компании предсказывали, что общемировая касса достигнет $20,2 млрд, то теперь они ждут, что кинотеатры по всему миру соберут $21,6 млрд или даже около $22 млрд.

Залогом столь оптимистичных прогнозов стали обнадеживающие результаты октябрьских блокбастеров, в числе которых китайский национальный хит БИТВА НА ОЗЕРЕ ЧАНЦЗИНЬ, собравший на данный момент $830 млн, боевик НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ от MGM/Eon/Universal ($525,2 млн валовых текущих сборов) и ВЕНОМ 2 ($352,4 млн). К лидерам, возможно, скоро подберется ДЮНА, которая только что достойно стартовала в североамериканском прокате, и набрала на текущий момент 223,2 млн мировой кассы.

По прогнозам Gower Street, рост продаж билетов по отношению к 2020 году составит 80%. Ранее ожидалось, что подъем составит 68%. В то же время отставание от доковидного 2019 года сохранится на уровне 49%. Впрочем, согласно предыдущему прогнозу, текущий год должен был не досчитаться в сравнении 2019-м более половины зрителей, а именно 52%.

Если валовые сборы за октябрь действительно достигнут $3,2 млн, то можно будет констатировать отставание всего на 4% от средних показателей кассы в этот месяц в период с 2017 по 2019 год. При этом каждый предшествующий месяц текущего года отставил от соответствующего месяца в данном трехлетнем периоде минимум на 40%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжается ощутимый рост сборов. Ожидается, что в 2021 году доля данного региона в мировой кассе достигнет 52,2%. Впрочем, вклад региона в глобальные сборы растет преимущественно благодаря Китаю. Доля Поднебесной в мировой кассе может достигнуть 34% против 28% в прошлом году. В то же время доли Южной Кореи и Австралии, которая тяжело выходит из режима изоляции, в общем объеме азиатского рынка, наоборот, сократилась. Совокупный вклад Европы, Африки и Ближнего Востока в общемировые сборы, по прогнозам Gower Street, снизится с 23,1% до 21,6%. Что касается Латинской Америки, то она должна принести кинотеатрам до 4,6% глобальной кассы.

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