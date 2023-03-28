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ИРИ назвал лауреатов конкурса дебютантов

Автор: БК

28 марта 2023

Общая поддержка составит 57 млн рублей

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») подвел итоги конкурса по созданию дебютных работ. Организация выделит 20 проектам, среди которых пилотные серии художественных, анимационных, документальных сериалов и короткометражные проекты начинающих режиссеров и сценаристов, почти 57 млн рублей.

Каждый лауреат сможет получить не более 3 млн рублей. Конкурс стартовал 5 декабря 2022 года, 31 января 2023 года закончился прием заявок. Участие могли принять студенты или выпускники государственных и частных образовательных организаций по направлениям творческих индустрий: «Сценарное мастерство», «Режиссура кино и телевидения (включая документальное)», «Актерское искусство (мастерство)», «Анимация», «Реклама и связи с общественностью», созданные до 30 ноября.

На конкурс пришло 186 заявок. До очной защиты перед членами конкурсного комитета был допущен 31 проект. 

Победителями стали комедийный фильм ПРЕМИЯ, сериал «Собери меня, если сможешь», короткометражная драма СОСЕДКИ, документальный веб-сериал «Мексика и Россия: союз двух культур», проект «Мягкая сила» о женщинах-волонтерах в зоне военных действий, анимационные сериалы «Кит плывет на Север», «Метеопатруль» о буднях молодых российских ученых, и другие. Полный список победителей доступен на сайте ИРИ.

Наставниками дебютантов выступили режиссеры и продюсеры Федор Бондарчук, Сергей Сельянов, Алексей Учитель, Сергей Урсуляк, Николай Лебедев, Сергей Мирошниченко и другие деятели киноиндустрии.

«Мы запустили этот отбор, чтобы поддержать начинающих, перспективных, талантливых кинематографистов, проекты которых не могут и не должны соревноваться с крупными и масштабными участниками наших основных конкурсов. Условия — соответствующие: мы авансируем пилотную серию или короткий метр и не требуем высоких отчетных показателей по просмотрам в Интернете, хотя эксперты в любом случае отбирают интересные зрителям истории», — отметила исполнительный директор ИРИ Елена Лапина, пообещав объявить еще один отбор дебютных проектов в ноябре или декабре 2023 года.

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