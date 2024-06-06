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«Кинопоиск» оштрафован на 1,5 млн рублей за ЛГБТ*-пропаганду

Автор: Илья Кувшинов

6 июня 2024

Аналогичный протокол был также составлен и на главу отдела лицензирования сервиса

Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на 1,5 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и интернете (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ).

В суде не уточнили, что стало поводом для составления протокола.

Аналогичный протокол был также отдельно составлен и на главу отдела лицензирования «Кинопоиска» Николая Буца – его оштрафовали на 200 тыс рублей из-за драмы ИВ СЕН-ЛОРАН с Пьером Нинэ в главной роли. Согласно постановлению суда, ЛГБТ*-пропаганда «представлена на протяжении всего фильма» и «выражена через формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях».

Напомним, что ранее по аналогичной статье за этот же фильм на 1 млн рублей был оштрафован онлайн-кинотеатр Okko.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Фото: кадр из фильма ИВ СЕН-ЛОРАН 

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