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Онлайн-кинотеатр Okko оштрафован на 1 млн рублей за ЛГБТ*-пропаганду

Автор: БК

21 мая 2024

Наказание назначил Приморский районный суд города Санкт-Петербурга

Приморский районный суд города Санкт-Петербурга оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko на 1 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и интернете (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ).

По сообщению объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, причиной стала драма ИВ СЕН-ЛОРАН с Пьером Нине в главной роли.

Напомним, что это уже не первый штраф для Okko в этом году – в марте платформа была оштрафована на 1 млн рублей за за демонстрацию ЛГБТ*-контента и его пропаганду.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Фото: кадр из фильма ИВ СЕН-ЛОРАН

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