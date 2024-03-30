Онлайн-кинотеатр Okko вновь оштрафован на 1 млн рублей демонстрацию ЛГБТ*-контента

В библиотеке сервиса были найдены сериалы с неправильной возрастной маркировкой

Приморский районный суд Санкт-Петербурга снова оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko на 1 млн руб. за демонстрацию ЛГБТ*-контента и его пропаганду.

Из протокола следует, что в библиотеке стриминга были найдены сериалы с возрастной маркировкой «16+», которые содержат демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений.

Так, например, отмечается, что в нескольких сериях британской криминальной драмы «Анника» присутствуют диалоги, где упоминаются ЛГБТ*-отношения, а в одной из них – даже демонстрация в виде поцелуя. В южнокорейском детективе «Единственный» была обнаружена сцена, где одна женщина нежно поглаживает по руке другую (как отмечается в протоколе, «в порыве былых чувств и с целью поддержать свою клиентку»), а в американской комедии «Мой мертвый бывший» – каминг-аут одной из героинь.

В августе 2023 года Okko уже штрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ-сценами – тогда нарушения были выявлены в шестнадцати картинах.

Напомним, что в прошлом году в отношении онлайн-кинотеатров ведомство составило 52 протокола за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и два протокола – за их пропаганду. Суды назначили нарушителям по этим протоколам штрафы, общий размер которых превысил 30,5 млн руб.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Фото: кадр из сериала «Мой мертвый бывший»