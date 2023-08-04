Okko оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ-сценами

Причиной стали 16 картин, где были обнаружены подобные эпизоды

Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал онлайн-кинотеатр Okko на 1 млн рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ-сценами. Об этом сообщает Интерфакс.

Утверждается, что 26 июня суд зарегистрировал протоколы в отношении сервиса из-за 16 картин, где были обнаружены сцены с демонстрацией ЛГБТ-отношений. Среди спорных фильмов оказались ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ, НОВЫЕ МУТАНТЫ, ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ, ИГРА В ИМИТАЦИЮ, АЛЕКСАНДР и CЕМЕЙКА ТЕНЕНБАУМ.

Онлайн-кинотеатр был признан виновным в распространении среди несовершеннолетних в Интернете информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (ч 2. ст. 6.21.2 КоАП).

Прежде по той же статье были оштрафованы онлайн-кинотеатры Wink, «Иви», Premier, Start, «Кинопоиск» и «МегаФон ТВ».

Фото: кадр из фильма «Черный лебедь»