Роскомнадзор раскрыл сумму штрафов за ЛГБТ*-пропаганду

Их общая сумма с декабря 2022-го превысила 50 млн рублей

Роскомнадзор выписал около сотни административных протоколов с декабря 2022 года за демонстрацию ЛГБТ*-контента, а общая сумма штрафов за этот период превысила 50 млн рублей. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в отношении онлайн-кинотеатров ведомство составило 52 протокола за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и два протокола – за их пропаганду. Суды назначили нарушителям по этим протоколам штрафы, общий размер которых превысил 30,5 млн руб.

Роскомнадзор также составил 34 административных протокола за демонстрацию ЛГБТ-контента на телевидении детям и еще шесть – за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в эфире. Общая сумма штрафов составила около 20 млн руб.

Напомним, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ вступил в силу 5 декабря 2022 года. Самые большие штрафы в 2023 году получили more.tv (2 млн рублей), Start (3,7 млн) и Premier (4 млн). Ранее сообщалось, что размер штрафов за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений может составить до 10 млн рублей.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.



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