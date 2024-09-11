Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Amediateka и телеканал Start World за ЛГБТ*-контент

Каждый из них получил штраф в размере 3 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр Amediateka и телеканал Start World из-за ЛГБТ*-контента. Каждому их них был назначен штраф в размере 3 млн рублей.

Компания «Стар Медиа ТВ» была признана виновной в показе среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ). «А Сериал», в свою очередь, оштрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ).

В суде не уточнили, что именно стало поводом для составления протоколов.

Напомним, что в числе проектов, за которые российские стриминговые сервисы и телеканалы уже подверглись штрафам в этом году, оказались комедия ДНЮХА!, драмы ЛЮБОВЬ и ИВ СЕН-ЛОРАН, а также сериалы «Супердевушка» и «Мой бывший мертвый».

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

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