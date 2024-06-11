«Кинопоиск» оштрафовали на 1,5 млн рублей из-за сериала «Супергерл»
Вердикт был вынесен 6 июня
Стало известно, что именно послужило причиной для недавнего штрафа онлайн-кинотеатру «Кинопоиск».
Согласно постановлению о назначении административного наказания, в марте ФГУП «Главный радиочастотный центр» обнаружил ЛГБТ*-пропаганду в супергеройском сериале «Супергерл» с Мелиссой Бенойст.
Представитель «Кинопоиска» настаивал в суде, что никакой пропаганды допущено не было, а само исследование ФГУП «ГРПЧ» не «является ненадлежащим доказательством». В случае подтверждения вины он также просил назначить штраф в размере 1 млн рублей.
Шоу Грега Берланти и Warner Bros. Television о кузине Супермена выходило в эфире американского ТВ с 2015 по 2021-й год.
* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.
Фото: кадр из сериала «Супергерл»