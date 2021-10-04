Kion анонсировал новинки октября 2021 года

Originals-премьеры, фестивальные фильмы и кинотеатральные релизы

Originals-проекты Kion

• С 6 октября — сериал Наталии Мещаниновой «Пингвины моей мамы»

Это проект о проблемах взросления через призму стендап-культуры. У 15-летнего школьника Гоши из Москвы много проблем: стычки в школе, несчастная любовь и непонимание в семье. Родители Гоши (в исполнении Алексея Аграновича и Александры Урсуляк) одержимы идеей спасти всех детей, оставшихся без семьи и дома, они уже усыновили трех детей и готовятся принять в семью четвертого. Гоше кажется, что в родном доме и в сердце родителей для него нет места. Выступления в стэндап-клубе для Гоши единственная отдушина, попытка поговорить о своих проблемах и найти выход. Для родителей Гоши шокирующая публичная откровенность сына также станет семейной психотерапией и поможет осознать свои проблемы.

Режиссером сериала выступила Наталия Мещанинова. В работе над сценарием и стендапов участвовали Наталия Мещанинова, Зака Абдрахманова, комики Женя Сидоров, Саша Малой и Михаил Кострецов. Продюсерами выступили Александр Плотников, Борис Хлебников, Валерий Федорович, Евгений Никишов, Алексей Мазур, Игорь Мишин, Максим Филатов. Главные роли исполнили Макар Хлебников, Алексей Агранович и Александра Урсуляк.

• В октябре — киносторис «Отец Сергий»

Это мистический детектив с элементами черной комедии о борьбе с фольклорной нечистью в цифровую эпоху. Главный герой — бывший священник Сергий, отстраненный от служения в церкви, — стал охотником за нечистью. В процессе охоты он сталкивается со следователем Екатериной, которой только предстоит познакомиться с миром сверхъестественного. Сергий и Катя становятся командой и вместе начинают борьбу со знакомыми нам с детства фольклорными злодеями – Кощеем, Баюном и прочими Упырями. И вскоре за их внешним противостоянием все больше видна взаимная симпатия.

Режиссером проекта выступил Кирилл Кузин, оператор-постановщик: Антон Миронович. Главные роли исполнили Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Куличков. Генеральный продюсер — Игорь Мишин. Креативные продюсеры проекта — Наталья Исакова. Ведущий продюсер: Инна Дунаева, директор по производству: Максим Филатов. Сценаристы: Евгений Русак, Кирилл Ситников. Художник-постановщик: Наталья Якименко, художник по костюмам: Олег Матрохин. Редактор: Дмитрий Сафонов.

Также в сентябре каталог онлайн-кинотеатра KION пополнится ко-эксклюзивными полнометражными фильмами:

• В октябре — драма ДУНАЙ

В центре сюжета кинокартины — интровертная русская девушка Надя, которая едет в отпуск в Белград, населенный экстравертными сербами. Она всю жизнь живет по плану, а белградцы живут в свое удовольствие. Сначала Надю затягивает в роман с местным парнем Нешей, а потом и в его расслабленный, полубродячий образ жизни. Она принимает импульсивное решение бросить надоевшую работу и Москву ради любви, свободы и Белграда. И этой любви, и этой свободе предстоит пройти проверку реальностью, которая всегда оказывается сложнее наших ожиданий. Режиссером и сценаристом выступила Любовь Мульменко, роли в проекте исполнили: Надежда Лумпова, Ненад Васич, Душан Мамула, Сири Тереза Солли, Милица Яневски и другие.

• В октябре — спортивная драма НЕБЕСНАЯ КОМАНДА

Кинокартина рассказывает о болельщиках хоккейного «Локомотива» из Ярославля. Люди, навсегда преданные клубу. Жёны хоккеистов, сотрудники стадиона, молодые спортсмены и ветераны фан-движения, которые запевают на трибунах несколько десятков лет. В честь открытия нового сезона Континентальной Хоккейной Лиги армия поклонников «Локомотива» отправляется в Минск, на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с «Локомотивом», разделит спортивный мир на до и после.

• В октябре — триллер с Анджелиной Джоли в главной роли ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ

Бывшая руководительница бригады пожарных Ханна уже год не может пережить гибель подчинённого во время лесного пожара, а также трёх случайно оказавшихся на местности мальчишек. Теперь её рабочее место — наблюдательная вышка в лесах Монтаны. А в это время обычный бухгалтер, недавно узнавший компрометирующую важных людей информацию, скрывается от киллеров. Вместе с 12-летним сыном он мчит на машине в те же монтанские леса, где брат его покойной жены работает шерифом.

Помимо обновлений библиотеки, онлайн-кинотеатр Kion также продолжит обновлять главную страницу тематическими актуальными киноподборками.