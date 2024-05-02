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В Красноярском крае стартовал прием заявок на питчинг кинопроектов

Автор: БК

2 мая 2024

Принять участие в конкурсе можно до 30 мая

Начался прием заявок на конкурс кинопроектов в Красноярском крае, в котором могут принять участие граждане России от 18 лет вне зависимости от уровня профессиональной подготовки.

К рассмотрению принимаются синопсисы/сценарии игровых полнометражных (до 90 минут) и короткометражных фильмов (до 30 минут), а также синопсисы/сценарии пилотов сериалов для ТВ или интернет-платформ и режиссерские экспликации/сценарии документальных проектов.

Подача заявки возможна через официальную платформу питчинга до 30 мая. Одно из главных условий участия – в случае успешной защиты, проект должен быть реализован на территории Красноярского края в течение одного календарного года.

Победители конкурса получат денежную премию в размере 1 млн рублей в категории «Игровое кино» (или «Многосерийные фильмы») или же 500 тыс рублей – в категории «Документальное кино».

Сам питчинг пройдет в рамках III Международного форума кинопроизводителей в Красноярском крае 28 июня. Его организацией занимаются Министерство культуры Красноярского края, КГАУК «Енисей кино» и продюсерский центр «Мувистарт».

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