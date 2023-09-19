Телевизионное подразделение Lionsgate приостанавливает контракты с продюсерами из-за забастовок

Это уже шестая студия, которая поставила на стоп эксклюзивные договоренности

Lionsgate стала еще одной крупной компанией, решившей приостановить эксклюзивные контракты с продюсерами, которые не могут выполнять свои обязательства из-за забастовок гильдий сценаристов и актеров.

Deadline сообщает, что на стопе оказались договоренности телевизионного подразделения с производственными компаниями The Tannenbaum Co., Timberman/Beverly Productions, Groundswell Productions, а также компанией Пола Фига Feigco Entertainment и актером Джозефом Сикора («Власть в ночном городе»).

По информации инсайдеров, Lionsgate Television продолжит платить зарплаты сотрудникам продюсерских компаний и их боссам до 1 октября, после чего выплаты могут быть продолжены при необходимости. Представители студии отказались от комментариев.

Это уже шестая студия, приостановившая свои контракты с продюсерами за последнее время – в их числе: Disney, Apple, NBCUniversal, CBS Studios и Warner Bros. TV.