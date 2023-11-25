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Минкультуры может не выдать прокатное удостоверение фильму «Поедем с тобой в Макао»

Автор: Илья Кувшинов

25 ноября 2023

Премьера картины Романа Михайлова должна состояться на кинофестивале «Зимний»

Министерство культуры России может отказать в выдаче прокатного удостоверения фильму Романа Михайлова ПОЕДЕМ С ТОБОЙ В МАКАО.

По словам представителей продюсерской компании FT Production, занимавшейся производством ленты, картину проверяют на пропаганду азартных игр.

Фильм повествует о заядлом игроке в покер, который выходит из тюрьмы и открывает своему сыну-студенту новый мир подпольных казино. Главные роли в ПОЕДЕМ С ТОБОЙ В МАКАО исполнили Олег Чугунов, Юлия Марченко, Илларион Маров, Олег Рязанцев, Анна Завтур, Федор Лавров и сам режиссер.

Отмечается, что прокатное удостоверение картины будет действительно только на время проведение кинофестиваля «Зимний», где 4 декабря должна состояться премьера ленты Михайлова.

Фото: кадр из фильма ПОЕДЕМ С ТОБОЙ В МАКАО

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