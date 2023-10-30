top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: «По щучьему велению» заработал около 400 млн рублей

Предварительная касса уикенда: «По щучьему велению» заработал около 400 млн рублей

Автор: Георгий Романов

30 октября 2023

Это лучший старт в российском прокате с апреля

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала российская картина ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG). Экранизация сказки заработала около 400 млн рублей, показав лучший старт с апреля, когда в прокате дебютировал ВЫЗОВ Клима Шипенко. Также на счету проекта лучшая средняя заполняемость – 37 человек на сеанс. 

В тройку лучших также попала еще одна отечественная работа ИМПЕРАТРИЦЫ (CP). Художественно-документальный проект Андрея Кравчука оприходовал за четыре дня проката чуть более 40 млн рублей, что на 39% меньше чем год назад показал ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР

Последней новинкой недели, пробравшейся в топ-10, стал американский хоррор ЛУКАВЫЙ (AK). Фильм расположился на восьмой строчке чарта с 14 млн рублей в своей копилке.

Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел» за 2023 год
Подробнее
ТНТ представил проекты нового сезона
Подробнее
Предпродажи уикенда: фэнтези «По щучьему велению» идет на лучший старт со времен «Вызова»
Подробнее
Касса четверга: «По щучьему велению» возглавил прокат
Подробнее
«По щучьему велению»: фильм-россыпь фольклорных архетипов в актуальной оправе
Подробнее
Молодые американцы хотят видеть меньше секса в кино и на телевидении
Подробнее
Предварительная касса четверга: лидерство в прокате захватила сказка «По щучьему велению»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26–29 октября 2023 года
Подробнее
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн снялись в «Аноре» Шона Бэйкера
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 октября
Подробнее
Российские кинотеатры могут отказаться от использования DCP-формата
Подробнее
Зарубежные зрители назвали идеальную продолжительность для фильмов
Подробнее
«Чебурашка» получил «ТЭФИ-Kids» как лучший полнометражный фильм для детей и семейного просмотра
Подробнее
«Миссия: невыполнима 8» перенесена на 2025 год из-за забастовки американских актеров
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и анимации
Подробнее
Касса России: «Повелитель ветра» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Открылся 36-й Токийский международный кинофестиваль
Подробнее
Минкультуры России и «Цифровое Телевидение» проведут образовательный интенсив «Искусство питчинга»
Подробнее
Кинофестиваль «Послание к человеку» назвал лауреатов
Подробнее