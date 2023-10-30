Предварительная касса уикенда: «По щучьему велению» заработал около 400 млн рублей

Это лучший старт в российском прокате с апреля

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала российская картина ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG). Экранизация сказки заработала около 400 млн рублей, показав лучший старт с апреля, когда в прокате дебютировал ВЫЗОВ Клима Шипенко. Также на счету проекта лучшая средняя заполняемость – 37 человек на сеанс.



В тройку лучших также попала еще одна отечественная работа ИМПЕРАТРИЦЫ (CP). Художественно-документальный проект Андрея Кравчука оприходовал за четыре дня проката чуть более 40 млн рублей, что на 39% меньше чем год назад показал ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР.



Последней новинкой недели, пробравшейся в топ-10, стал американский хоррор ЛУКАВЫЙ (AK). Фильм расположился на восьмой строчке чарта с 14 млн рублей в своей копилке.



Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ