top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: лидером четверга стал «Обитель зла: Раккун Сити»

Предварительная касса четверга: лидером четверга стал «Обитель зла: Раккун Сити»

Автор: Георгий Романов

26 ноября 2021

При этом по итогам уикенда лидером будет мультфильм «Энканто»

Согласно предварительным данным, с результатом около 9 млн рублей лидером четверга стал фильм ужасов, основанный на одноименной видеоигре, ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ (SPPR). Подобный результат позволяет релизу рассчитывать на 60-70 млн рублей по итогу всего уикенда.

Совсем немного от первого места отстал мультфильм ЭНКАНТО (WDS). Анимационный проект студии Disney Animation собрал 8,7 млн рублей, и теперь он может пополнить свою копилку на 100-120 млн рублей за четыре дня проката.

Ниже ожиданий пока выступает третья крупная новинка недели, триллер ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (UPI). На счету фильма Эдгара Райта всего 3,3 млн рублей и седьмое место чарта, что должно вылиться в 20-25 млн рублей за весь уикенд. Также стоит отметить, что у фильма отмечена самая низкая средняя заполняемость в первой десятке — 5 человек на сеанс.

Драма с Юрой Борисовым в главной роли КУПЕ НОМЕР 6 (SPPR) заняла девятую строчку таблицы. Финско-русский проект освоил в первый день проката чуть более 1 млн рублей и теперь претендует на кассу в 7-8 млн рублей к концу недели.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Первый кинотеатр в Москве объявил о введении QR-кодов
Подробнее
Совокупный объем просмотров российских фильмов на Netflix составил более 100 млн часов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 15 по 21 ноября
Подробнее
АВК направила письмо вице-премьеру Голиковой о снятии ограничений в кинотеатрах COVID-free
Подробнее
ИРИ проведет открытый питчинг и профинансирует долгосрочные проекты
Подробнее
Институт кино при ВШЭ начнет набор студентов в марте 2022 года
Подробнее
В Москве объявили победителей 41-го Международного студенческого фестиваля ВГИК
Подробнее
В команде IVI произошли структурные изменения
Подробнее
Российский контент покажут на Ближнем Востоке в рамках DICM 2021
Подробнее
«Капитан Волконогов бежал» продан в США, Италию, Индонезию и Норвегию
Подробнее
Касса четверга: три релиза компании Disney оказались лидерами
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Вечные» вторую неделю подряд удерживают лидерство
Подробнее
Главой Института развития Интернета назначен Алексей Гореславский
Подробнее
Президент Медиакоммуникационного союза может вновь занять пост в «Газпром-медиа»
Подробнее
«Пушкинские карты» могут распространить на киносеансы российских фильмов
Подробнее
Касса России: «Последняя дуэль» стала лидером среди новинок 
Подробнее
Трейлеры новинок уикенда: лидерство делят «Энканто» и «Обитель зла»
Подробнее
Влад Ряшин стал членом Европейского клуба продюсеров
Подробнее
В Москве прошла премьера «Охотников за привидениями: Наследники»
Подробнее
Международная касса: китайский фильм Be Somebody возглавил прокат
Подробнее