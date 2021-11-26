Предварительная касса четверга: лидером четверга стал «Обитель зла: Раккун Сити»

При этом по итогам уикенда лидером будет мультфильм «Энканто»

Согласно предварительным данным, с результатом около 9 млн рублей лидером четверга стал фильм ужасов, основанный на одноименной видеоигре, ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ (SPPR). Подобный результат позволяет релизу рассчитывать на 60-70 млн рублей по итогу всего уикенда.

Совсем немного от первого места отстал мультфильм ЭНКАНТО (WDS). Анимационный проект студии Disney Animation собрал 8,7 млн рублей, и теперь он может пополнить свою копилку на 100-120 млн рублей за четыре дня проката.

Ниже ожиданий пока выступает третья крупная новинка недели, триллер ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (UPI). На счету фильма Эдгара Райта всего 3,3 млн рублей и седьмое место чарта, что должно вылиться в 20-25 млн рублей за весь уикенд. Также стоит отметить, что у фильма отмечена самая низкая средняя заполняемость в первой десятке — 5 человек на сеанс.

Драма с Юрой Борисовым в главной роли КУПЕ НОМЕР 6 (SPPR) заняла девятую строчку таблицы. Финско-русский проект освоил в первый день проката чуть более 1 млн рублей и теперь претендует на кассу в 7-8 млн рублей к концу недели.

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