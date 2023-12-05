Создатели драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» опровергли информацию о пересъемке финальной серии

Сообщается, что блок съемок в Ярославле был давно запланирован

Создатели криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» опровергли информацию о том, что в последние несколько дней в Ярославле съемочная группа проекта переснимает финальную серию.

По словам пресс-службы Wink и Start, данный блок съемок был запланирован уже давно:

«В Ярославле идет плановый досъем натуры и отдельных фрагментов проекта, нехватку которых мы поняли в процессе монтажа сериала еще до выхода первых серий. Идем по давно запланированному графику, пересъем финальной серии не ведется», – гласит официальное заявление.

Выход заключительной серии проекта Жоры Крыжовникова намечен на 21 декабря.

Фото: кадр со съемочной площадки сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»