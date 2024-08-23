Режиссеры «Фишера» и «Черной весны» будут приоритетно снимать для «НМГ Студии»

Срок действия контракта и другие параметры сделки стороны не раскрыли

«НМГ Студия» заключила first look deal с режиссерами и сценаристами Сергеем Тарамаевым и Любовью Львовой. Об этом сообщают «Ведомости».

Срок действия контракта и другие параметры сделки стороны не раскрыли.

Формат first look deal предполагает, что НМГ получит право приоритетного выбора проектов, которые будут разрабатывать Тарамаев и Львова.

В числе недавних проектов, над которыми работал творческий тандем – сериалы «Черная весна» и «Фишер». В этом году на платформах Start и Wink также дебютирует новая работа Тарамаева и Львовой – криминальная драма «Дети перемен», разворачивающаяся в 1990-х годах.

Фото: кадр со съемок сериала «Фишер»