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Сериал «Ландыши» получит второй сезон

Автор: Илья Кувшинов

6 мая 2025

Режиссером новых серий выступит клипмейкер Илья Шпота

Онлайн-кинотеатр Wink объявил о том, что готовится к съемкам продолжения драмеди «Ландыши» – второй сезон получит название «Ландыши. Вторая весна».

«Решение снять второй сезон “Ландышей” обусловлено феноменальным успехом первого. Сериал останется музыкальным, в центре сюжета также будет история о любви. Пока не могу раскрыть других подробностей. Обещаю одно — проект будет потрясающим. Он непременно порадует наших зрителей, которых мы нежно любим», – рассказал продюсер проекта Юрий Сапронов.

Актерский состав продолжения пока держат в секрете. Режиссером новых серий выступит Илья Шпота, ранее занимавшийся созданием музыкальных клипов. Для него «Ландыши. Вторая весна» станет кинодебютом.

Производством второго сезона займется «НМГ Студия» совместно с компанией «Всемирные русские студии» при поддержке АНО «Таврида. Арт» и контент-центра «Юг. Кино».

Напомним, что премьера драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь» состоялась на Wink 1 января. История любви богатой наследницы и простого парня из провинциального города стала самым популярным сериалом за первый квартал 2025 года.

Фото: кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

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