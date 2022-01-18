Российские кинематографисты отправятся на копродукционный форум When East Meets West

Для участия в программах отобраны пять отечественных проектов

С 24 по 28 января в Италии (город Триест) пройдет международный копродукционный форум When East Meets West (WEMW). Россия впервые станет страной в фокусе одной из крупнейших европейских копродукционных площадок. Форум When East Meets West пройдет в партнерстве с Russian Content Worldwide (RCW) — экспортным брендом Роскино. Также в этом году форум состоится в гибридном формате.

Российская делегация, в которую войдут продюсеры и кинематографисты, во главе с гендиректором Роскино Евгенией Марковой примет участие в бизнес-программе форума. 24 января состоится специальная сессия на тему «Как оптимизировать возможности совместного кинопроизводства с Европой и извлечь максимальную выгоду из рынка». Также запланирована сессия Meet the Russian Delegation, в рамках которой российские профессионалы киноиндустрии смогут презентовать себя и свою компанию всем участникам форума WEMW.

Пять российских проектов были отобраны жюри для участия в разных программах WMEW. Для участия в форуме копродукции в этом году было подано рекордное количество заявок – 435 из 56 стран. В число 22 отобранных проектов вошел российский фильм КОРОТКОЕ ЛЕТО режиссера Насти Коркия.

В сессиях This is it и First Cut Lab Trieste с российской стороны примут участие продюсер Виктория Лупик и режиссер Элла Манжеева с фильмом БЕЛОЙ ДОРОГИ!, а также продюсеры Сергей Корнихин и Семен Закружный с фильмом ГОД РОЖДЕНИЯ. Все десять проектов, представленных в этой секции, претендуют на престижную премию форума WEMW — Laser Film Award. Воркшоп First Cut Lab Trieste предназначен для команд художественных фильмов на стадии монтажа из стран в фокусе When East Meets West – в 2022 году в эту программу вошли фильмы из России и Канады. Участники сессии получат экспертные отзывы от международных консультантов киноиндустрии и индивидуальные советы от редактора-консультанта.

Воркшоп по импакт-контенту — Impact Pyramid Inspirational Lab — проведут международные эксперты Даниэлла Туркова и Эми Шепард из Think-Film Impact Production. Участники сессии получат конкретные инструменты работы и рекомендации по проектам. От России в воркшопе примут участие режиссер, сценарист и продюсер Татьяна Соболева с фильмом ПРОТИВ ВЕТРА и продюсер Юлия Миронова с работой ПОГОВОРИ СО МНОЙ.

Также в состав российской делегации на форуме WEMW войдут Юлия Мишкинене, Анна Гудкова, Елена Степанищева, Александр Вайнштейн, Юлия Шагинурова, Лика Алексеева, Хельга Григорьева, Владислав Кеткович и Полина Шлихт.

Генеральный директор Роскино Евгения Маркова: «Участие российской делегации в работе международного копродукционного форума When East Meets West в Италии – это логичное продолжение как нашего партнерства с форумом в рамках рынка российского контента Key Buyers Event, так и дальнейшее развитие диалога с итальянской индустрией, начатого в рамках бизнес-площадки Венецианского кинофестиваля в 2021 году, когда мы организовывали фокус на Россию. Такое усиление взаимодействия с европейским продюсерским сообществом неслучайно – мы наблюдаем готовность к копродукции со стороны как российских коллег, так и международного сообщества. Показательно, что почти 10 процентов от общего числа заявок на форум копродукции WEMW поступило именно из России. Уверена, что форум даст возможность российской киноиндустрии максимально представить свой потенциал, а также поможет повысить уровень экспертизы российских продюсеров».

Глава форума When East Meets West Алессандро Гропплеро: «Один из самых приятных результатов, который мы уже получили на этом форуме WEMW – это огромный интерес к нашей деятельности со стороны российской киноиндустрии. За последние несколько месяцев мы получили невероятное количество российских заявок (и это были высококлассные проекты) во все программы нашего форума. Мы очень счастливы, что выбрали несколько перспективных имен и выдающихся проектов, и надеемся предложить им возможность найти партнеров по копродукции, международным продажам или фестивальному участию среди более чем 750 участников WEMW».