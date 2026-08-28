ММНК-2026: сессия «Экран без границ: как меняются зрители и кинорынки России и СНГ»

В рамках деловой программы Московской международной недели кино состоялась дискуссия, посвященная трансформации кинорынков России и СНГ, развитию локального производства, перспективам международной кооперации и особенностям продвижения национального контента на соседних территориях. Модератором встречи выступила журналист Ирина Зайцева. В сессии приняли участие член правления и председатель секции режиссеров Белорусского союза кинематографистов, режиссер Ольга Борискевич, продюсер SHORT BROTHERS Серик Абишев, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), управляющий директор «Рентрак Россия/СНГ» Роман Исаев, а также продюсер, генеральный директор WISH Media и соосновательница Ассоциации женщин-кинопродюсеров России WRAP Анна Шалашина.

Первым выступил Роман Исаев, представивший статистику по кинорынкам стран СНГ. По его словам, для оценки текущей динамики отрасли в качестве точки отсчета по-прежнему целесообразно использовать 2019 год – последний полноценный доковидный сезон. После пандемии рынки региона восстанавливались с разной скоростью. При этом российская киноиндустрия столкнулась с дополнительным вызовом после ухода голливудских студий и сокращения американского контента, который на протяжении десятилетий обеспечивал около 75% кассовых сборов. Перед отечественными кинематографистами встала задача заполнить образовавшуюся репертуарную нишу. В других странах СНГ ситуация складывалась иначе. По словам Исаева, многие национальные кинематографии за последние годы смогли существенно нарастить объем производства и укрепить позиции собственного контента.

Отдельно эксперт остановился на структуре кинопотребления в разных странах. В Азербайджане, например, местное кино пока не занимает значительной доли рынка: основную часть топа формируют голливудские релизы, а заметную конкуренцию американскому контенту составляют турецкие фильмы, популярность которых во многом объясняется языковой и культурной близостью. Армения, напротив, за последние несколько лет совершила серьезный рывок в развитии национального кинопроизводства. Если до пандемии местная индустрия только начинала активно набирать обороты, то сегодня семь из десяти самых популярных фильмов страны – картины армянского производства. В топ-20 при этом сохраняется присутствие зарубежного, в том числе голливудского, контента. Грузия, по словам Исаева, пока остается скорее исключением из общего тренда: национальному кинематографу не удалось наладить производство в объемах, позволяющих локальным фильмам регулярно попадать в лидеры проката.

Главным примером успешного развития национальной киноиндустрии эксперт назвал Казахстан. В этой стране местные картины уже занимают около половины топ-10, а в топ-20 их доля даже превышает показатели зарубежного контента. Еще более показательный результат демонстрирует Кыргызстан: 15 из 20 самых популярных фильмов в стране приходится на национальные релизы, тогда как на голливудские проекты – только пять позиций.

Исаев подчеркнул, что успех национального кинематографа не связан с каким-либо одним жанром. Как и на других крупных рынках, устойчивый зрительский интерес формируется благодаря разнообразному репертуару – от комедий и драм до боевиков, хорроров и спортивных историй. Именно сочетание локального и зарубежного контента позволяет кинотеатрам регулярно предлагать зрителю разные варианты для похода в кино.

По его словам, российский рынок также демонстрирует устойчивый интерес к зарубежному кино. В числе востребованных релизов прошлого года он назвал ИЛЛЮЗИЮ ОБМАНА 3 и ДРАКУЛУ, а среди проектов 2026 года — МАЙКЛА, ГОРНИЧНУЮ, НАПАРНИКА, НАСЛЕДНИКА, ОБСЕССИЮ и ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ.

О развитии казахстанской киноиндустрии рассказал Серик Абишев. По его словам, еще несколько лет назад основу коммерческого национального кино составляли преимущественно комедии. В том числе заметную роль в его становлении сыграли бывшие участники КВН, которые постепенно освоили кинопроизводство и начали работать с более сложной драматургией. Со временем казахстанское кино стало значительно разнообразнее: помимо комедий, появились востребованные хорроры, боевики и драмы. Одним из показательных примеров стал фильм ужасов ДАСТУР, посвященный проблеме похищения девушек с целью принудительного брака. Картина не только затронула актуальную социальную тему, но и стала самым кассовым фильмом года, доказав, что миллиардные сборы в Казахстане возможны не только у комедий.

Абишев отметил, что успех национального кино создает предпосылки и для развития международных проектов. Казахстанские продюсеры заинтересованы в создании картин, которые могли бы работать не только на домашнем рынке, но и в России, где потенциальная аудитория значительно больше. В качестве одного из примеров он привел военную драму ПОЧТАЛЬОН ПОБЕДЫ, созданную совместно Казахстаном, Белоруссией и Россией. По словам продюсера, подобные проекты могут стать важным направлением дальнейшего сотрудничества кинематографистов стран региона.

Отдельно обсуждался вопрос языковой адаптации зарубежного кино для казахстанского рынка. Абишев подчеркнул, что обязательного требования дублировать фильмы на казахский язык нет. При этом дубляж активно используется прежде всего в детском и семейном кино. В настоящее время, по его оценке, около 70% дублированного контента в кинотеатрах выходит на русском языке и около 30% — на казахском. Для других иностранных фильмов также широко применяется формат субтитров.

Ольга Борискевич подчеркнула, что Беларусь сохранила развитую производственную базу «Беларусьфильма», особенно востребованную при создании военных и исторических проектов. По ее словам, белорусские площадки располагают необходимой инфраструктурой и специалистами практически по всем основным направлениям производства – от гримерных, костюмерных и операторских цехов до актерской базы. Создание аналогичной инфраструктуры с нуля в другой стране потребовало бы значительно больших затрат, поэтому сотрудничество с белорусскими специалистами остается экономически привлекательным для продюсеров.

В последние годы к белорусским производственным возможностям стали проявлять интерес не только российские и другие постсоветские компании, но и партнеры из дальнего зарубежья. В частности, Борискевич привела в пример первый белорусско-китайский проект, созданный в формате вертикальной микродрамы. По ее словам, работа над ней потребовала переосмыслить сам подход к разработке сценария: авторы не стали создавать картину исключительно для белорусского рынка с последующей адаптацией для Китая, а с самого начала ориентировались на аудиторию обеих стран. Отдельно эксперт отметила специфику вертикального формата, который принципиально отличается от традиционного кино и сериального производства. Его развитие связано в том числе с изменением потребительских привычек молодой аудитории, которая все чаще смотрит контент непосредственно на смартфонах.

Помимо этого, Борискевич сообщила, что сейчас разрабатывается совместная платформа для российского и белорусского рынка, ориентированная на вертикальный контент. Одним из преимуществ такого формата она назвала возможность получать статистику просмотров в режиме реального времени и оперативно понимать реакцию аудитории. По ее мнению, это особенно важно для нового поколения зрителей, которое привыкло самостоятельно выбирать контент и не готово тратить много времени на поиск подходящей истории.

Анна Шалашина рассказала о работе российских продюсеров с зарубежными партнерами. По ее словам, одним из главных факторов, определяющих выбор страны для съемок, остается стоимость производства. Москва в этом отношении предлагает конкурентные условия благодаря системе рибейтов, которые могут достигать 30-45%. Еще одним преимуществом она назвала кинопарк «Москино». По словам Шалашиной, масштаб и скорость создания площадки уже сделали ее заметным объектом интереса на международных кинорынках. Иностранные продюсеры обращают внимание не только на разнообразие локаций, но и на уровень организации производства.

В качестве примера Шалашина привела работу над фильмом СМЭШ, посвященным российской национальной сборной по бадминтону. Для проекта в Москву приехали индийские актеры, в том числе исполнительница главной роли Сайями Кхер. Часть съемок проходила в московском кинопарке, который, по словам продюсера, получил высокую оценку со стороны индийских коллег.

Еще одним примером международного сотрудничества стала работа с индийской компанией Dharma Productions, которая приезжала в Санкт-Петербург со съемочной группой численностью около 40 человек. По словам Шалашиной, несмотря на различия в культурных подходах к кинопроизводству, непосредственно рабочий процесс прошел без серьезных сложностей.

При этом индийская модель отличается большим количеством специалистов в отдельных производственных цехах. Российские сотрудники, напротив, чаще совмещают несколько функций и обладают более широким набором профессиональных навыков.

В завершение дискуссии Роман Исаев рассказал о взаимном проникновении российского и национального кино на рынки СНГ. По его словам, присутствие российских фильмов в соседних странах в последние годы постепенно сокращается. Несмотря на сохраняющееся культурное и ментальное сходство, пространство общего кинопотребления становится все уже. При этом проблемы связаны не столько с действиями местных прокатчиков, сколько с реальным зрительским спросом: российские фильмы среднего масштаба сегодня зачастую просто не находят аудиторию за пределами России. Исключение составляют наиболее узнаваемые отечественные бренды — ЧЕБУРАШКА, БУРАТИНО, ПРОСТОКВАШИНО и другие проекты, знакомые зрителям еще до выхода новых экранизаций. Однако даже такие фильмы за пределами России собирают значительно меньше, чем на домашнем рынке, в том числе с учетом разницы в численности населения.

Обратный поток – национальное кино стран СНГ в российский прокат – пока остается значительно более ограниченным, однако отдельные проекты демонстрируют впечатляющие результаты. Исаев привел в пример дилогию РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ, которая стала одним из самых успешных представителей кино стран СНГ на российском рынке. Первая часть собрала около 85 млн рублей, а вышедшее в этом году продолжение превысило отметку в 200 млн рублей.

Успех этих картин, по мнению Исаева, объясняется прежде всего универсальностью истории. В центре – отношения матери и сына, сложная судьба ребенка с аутизмом и тема безусловной родительской любви. При этом фильм практически не акцентирует внимание на религиозной или национальной специфике, благодаря чему история оказывается понятна максимально широкой аудитории.

Особенно сильный отклик фильм получил в российских регионах с преимущественно мусульманским населением. Рекордсменом по посещаемости стал Дагестан: вторую часть зрители посещали по нескольку раз, а отдельные семьи приезжали на фильм из отдаленных населенных пунктов вместе с родителями. Дополнительным фактором успеха стала песня «Мой Дагестан» певицы SABINA, включенная во вторую часть. По словам Исаева, этот элемент особенно сильно сработал на региональную аудиторию. Эксперт подчеркнул, что подобный результат сложно получить исключительно за счет маркетинга: ключевым условием остается универсальность самой истории.

«Чем силен Голливуд? Именно этим», – отметил Исаев, подчеркнув, что американское кино на протяжении десятилетий строится на историях, которые понятны зрителям независимо от их национальности и культурного контекста. По его мнению, именно способность говорить с аудиторией на универсальном эмоциональном языке определяет потенциал фильма за пределами домашнего рынка.

В этом контексте российским кинематографистам также удается находить международного зрителя там, где национальные герои и истории оказываются понятны аудитории. В качестве примера Исаев упомянул ЧЕБУРАШКУ, который получил заметную популярность в Японии благодаря близкому местной аудитории визуальному образу персонажа. При этом в других странах тот же культурный код может работать значительно слабее.

28.08.2026 Автор: Илья Кувшинов