Официальная касса России: первое место вновь занял «Анчартед: на картах не значится»

Общие сборы на минувшем уикенде стали худшими с ноября прошлого года, когда многие кинотеатры закрывались из-за вспышки пандемии. Лидером проката вновь стал приключенческий экшн АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ, заработавший 47,7 млн рублей. Холдовер продолжает приближаться к итоговым цифрам ВАРКРАФТА (1,322 млрд) – самой успешной на данный момент киноадаптации видеоигры в российском прокате.

Второе место занял МИСТЕР НОКАУТ. Спортивный байопик потерял лишь 17,1% от сборов прошлой недели, а его общие сборы достигли 233 млн, что выше итоговых цифр ПОДДУБНОГО (217 млн в СНГ).

Касса комедии ХОЧУ ЗАМУЖ сократилась сильнее – на 39,6%. Общие сборы проекта достигли 183 млн, что пока что несколько ниже, чем было в итоге у картин ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ (215 млн) и МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ (231 млн).

Детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ, демонстрирующий прекрасную стойкость в прокате, вплотную подобрался к результату ЧЕРНОЙ ВДОВЫ (617 млн). Замкнувшая первую пятерку комедия ЛУЛУ И БРИГГС довела свои общие сборы до 166 млн, обойдя тем самым проект ПУТЬ ДОМОЙ (152 млн).

Лишь шестым местом и 14,6 млн рублей пришлось довольствоваться комедии ДОКТОР СВИСТОК. У новинки худшая посещаемость в топ-10 – в среднем лишь 5 зрителей на сеанс.

Триллер ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ заработал на старте 11,6 млн, что примерно соответствует уровню проектов ГОРОД ТАЙН (9,5 млн) и ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР (9,8 млн). Картина заняла восьмое место в чарте.

Также в прокат вышли семейная картина ПАРЯЩИЙ ТИГР (6,2 млн, двенадцатое место), экшн ПАРНИ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (4,5 млн, четырнадцатая позиция), драма УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ (3,0 млн, шестнадцатая строка) и семейный экшн ШИМПАНЗЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (2,3 млн, девятнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 223 млн рублей, с учетом стран СНГ – 247 млн. Это на 33,3% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 58,6% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ПАЛЬМА.

22.03.2022 Автор: Максим Острый