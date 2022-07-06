Предпродажи уикенда: мультфильм «Побег из космоса» превосходит «Побег из джунглей»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим отечественную комедию БУЛКИ (CRP), мелодраму ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (CP) и мультфильм ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (EXP).

Лучший старт среди новинок демонстрирует новая часть приключений медведей Буни под названием ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА – 115,2 тысяч рублей. Новинка обошла аналоги ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (95 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,5 млн), ПЛЮШЕВЫЙ БУМ (55,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн), а также прямого предшественника трехлетней давности ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ (33,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА 115,2 ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 95,0 ПЛЮШЕВЫЙ БУМ 55,2 ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 33,6

Новая комедия с Кристиной Асмус БУЛКИ предварительно заработала 83,5 тысяч рублей. Это соответствует уровню предпродаж комедий СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (88,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,9 млн) и НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (84,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,4 млн) и превосходит показатели ОТЧАЯННЫХ ДОЛЬЩИКОВ (66,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ 88,2 НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 84,2 БУЛКИ 83,5 ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ 66,9

Молодежная мелодрама ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ немного отстала от БУЛОК с результатом 78,5 тысяч рублей. Это превосходит данные ромкома ДИКАЯ ПАРОЧКА (52,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн) и аналогичной мелодрамы ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА (8,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 78,5 ДИКАЯ ПАРОЧКА 56,2 ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА 8,85

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06.07.2022 Автор: Никита Никитин