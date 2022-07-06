Предпродажи уикенда: мультфильм «Побег из космоса» превосходит «Побег из джунглей»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим отечественную комедию БУЛКИ (CRP), мелодраму ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (CP) и мультфильм ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА (EXP).
Лучший старт среди новинок демонстрирует новая часть приключений медведей Буни под названием ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА – 115,2 тысяч рублей. Новинка обошла аналоги ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (95 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,5 млн), ПЛЮШЕВЫЙ БУМ (55,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн), а также прямого предшественника трехлетней давности ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ (33,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПОБЕГ ИЗ КОСМОСА
|115,2
|ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
|95,0
|ПЛЮШЕВЫЙ БУМ
|55,2
|ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ
|33,6
Новая комедия с Кристиной Асмус БУЛКИ предварительно заработала 83,5 тысяч рублей. Это соответствует уровню предпродаж комедий СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (88,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,9 млн) и НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 (84,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,4 млн) и превосходит показатели ОТЧАЯННЫХ ДОЛЬЩИКОВ (66,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ
|88,2
|НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2
|84,2
|БУЛКИ
|83,5
|ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ
|66,9
Молодежная мелодрама ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ немного отстала от БУЛОК с результатом 78,5 тысяч рублей. Это превосходит данные ромкома ДИКАЯ ПАРОЧКА (52,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн) и аналогичной мелодрамы ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА (8,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
|78,5
|ДИКАЯ ПАРОЧКА
|56,2
|ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА
|8,85
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06.07.2022 Автор: Никита Никитин