Обзор новинок проката на уикенде 14–17 апреля 2022 года

На грядущем уикенде посетителей кинотеатров ждет множество разножанровых новинок. Одной из главных станет российская фантастика ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (CP), рассказывающая о расследовании в виртуальной реальности. Фильму не хватает событийности и узнаваемых звезд, однако ему по силам выступить на уровне НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ (18 млн на старте) или ЗАПРЕЩЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ (27,3 млн).

Еще один заметный российский релиз недели – криминальная драма ПОДЕЛЬНИКИ (CP). В главных ролях в проекте заняты Павел Деревянко и Юра Борисов, а сюжет фильма повествует о биатлонисте, возвращающемся в родное село, чтобы работать учителем физкультуры. Референсами в данном случае может служить драма ЗАВОД (19,1 млн).

Что касается зарубежных релизов, то главным из них можно назвать кинокомикс ДЬЯВОЛИК (RUR). Основанный на популярном на родине и достаточно известном в России первоисточнике, итальянский фильм не может похвастаться звездами в главных ролях. В то же время он постарается привлечь массового зрителя яркой ретро-эстетикой.

Ценители аниме дождались выхода в российском прокате КРАСАВИЦЫ И ДРАКОНА (EXP) Мамору Хосоды. Мультфильм с прошлой субботы работает в формате превью, за это время он собрал 4,9 млн рублей. У ленты хороший "сарафан", так что она вполне способна улучшить стартовые показатели проекта МИРАЙ ИЗ БУДУЩЕГО (8,4 млн).

Для поклонников боевиков предназначена картина 9 ЖИЗНЕЙ (MD) с Линой Хиди и Сэмом Уортингтоном в главных ролях. Референсами для нее можно назвать проекты КОДЕКС КИЛЛЕРА (9,2 млн) и ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ (9,7 млн).

Любителям хорроров стоит обратить внимание на картину БЛИЗНЕЦ (NKI). Фильм привлекает внимание участием Терезы Палмер в главной роли и необычным скандинавским местом действия.

Наконец, для поклонников арт-кино одно из главных предложений недели – драма ЗАКАТ (CPF). Фильм с Тимом Ротом в главной роли принимал участие в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля в 2021 году.

Также зрители смогут посмотреть семейную картину АЛЬПИЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (PNR), классическую ленту Джима Джармуша ВНЕ ЗАКОНА (INK), комедии ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ (ARM) и РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА (MVK), драмы ЖЕНА ХУДОЖНИКА (KNLG), ПЛАСТ (PIFD) и Я ИДУ ИСКАТЬ (SMKT), мультфильм СТРАЖИ ТЕРРАКОТЫ (MFC), а также перевыпуск мелодрамы ЧУДЕСА (PLK).

12.04.2022 Автор: Максим Острый