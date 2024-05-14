В Каннах открывается 77-й международный кинофестиваль

Смотр пройдет с 14 по 25 мая

14 мая свою работу начинает 77-й Каннский кинофестиваль.

Организаторы смотра рассчитывают, что в течение 12 дней его гостями станут более чем 35 тыс человек. Для обеспечения их комфорта на фестивале будут работать около 600 сотрудников службы гостеприимства.

Тем не менее, не все работники смотра разделяют праздничный настрой – 6 мая группа «Коллектив работников кинофестивалей», в которую входят сотрудники Каннского кинофестиваля, кинорынка Marché du Film, параллельных секций «Двухнедельник режиссеров» и «Неделя критики», грозилась выйти на забастовку в связи с «неадекватными» заработными платами, не учитывающими сверхурочные часы работы, а также отсутствием системы страхования от безработицы для работников кинофестивалей.

Организаторы смотра, в свою очередь, заявили, что осознают своевременность требований, однако для их решения необходимо провести конструктивный анализ и собраться за столом переговоров.

Это не единственные проблемы на набережной Круазетт – и фестиваль, и сам город на этот раз принимают большие меры предосторожности из-за возможных протестов активистов, чтобы избежать произошедшего на прошлой неделе в шведском Мальме, где тысячи людей публично осудили включение в конкурс «Евровидение» израильского участника.

Фильмом открытия смотра станет новая работа Квентина Дюпье ВТОРОЙ АКТ. Главные роли в картине исполнили Леа Сейду, Венсан Линдон, Луи Гаррель и Рафаэль Кенар. Права на фильм в России и СНГ приобрела компания «Русский Репортаж».

В основном конкурсе будут соревноваться 22 ленты. В их числе – байопик Кирилла Серебренникова об Эдуарде Лимонове ЛИМОНОВ, БАЛЛАДА ОБ ЭДИЧКЕ, новая работа Йоргоса Лантимоса ВИДЫ ДОБРОТЫ, фантастическая драма МЕГАЛОПОЛИС Фрэнсиса Форда Копполы и романтическое драмеди Шона Бейкера АНОРА, где сыграли Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

Одним из гостей смотра станет режиссер Мохаммад Расулоф, чья лента СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА также будет представлена в основном конкурсе. Буквально на днях постановщик смог сбежать из Ирана, где был приговорен властями к восьми годам тюрьмы и порке. Они также пытались оказать давление на команду проекта, чтобы снять фильм с показа на фестивале.

Почетные награды за вклад в кинематограф в этом году получат Мэрил Стрип, Джордж Лукас и анимационная студия Ghibli.

Фото: официальный сайт смотра