Каннский кинофестиваль добавил еще три фильма в основной конкурс

Впервые с 2008 года в нем примет участие анимационный проект

Организаторы Каннского кинофестиваля представили новых участников грядущего смотра.

Конкурсная программа фестиваля пополнилась еще тремя картинами – мультфильмом САМЫЙ ЦЕННЫЙ ТОВАР Мишеля Хазанавичуса, триллером ТРИ КИЛОМЕТРА ДО КОНЦА СВЕТА Эмануэла Парву и лентой СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА Мохаммада Расулофа.

Стоит отметить, что анимационный проект Хазанавичуса станет первым мультфильмом, участвующим в основном конкурсе Канн с 2008 года, когда на фестивале был показан ВАЛЬС С БАШИРОМ Ари Фольмана.

Также в рамках внеконкурсной программы смотра состоится премьерный показ новой экранизации романа Александра Дюма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО от режиссеров дилогии ТРИ МУШКЕТЕРА. Главную роль в картине исполнил Пьер Нинэ. В российский прокат лента выйдет 26 сентября.

Фото: кадр из фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО