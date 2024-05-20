Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства фильмов для детской и семейной аудитории

Заявки принимаются до 27 июня

Фонд кино объявил прием заявок на поддержку производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории в 2024 году. Кроме детских фильмов на получение поддержки будут рассматриваться уникальные авторские национальные анимационные фильмы ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Поддержка производства проектов будет осуществляться на безвозвратной основе.

Прием заявок стартовал с сегодняшнего дня и будет проводиться до 27 июня 2024 года включительно. Заявки, поступившие в Фонд кино позже указанного срока, рассматриваться не будут.

В случае предоставления комплектов заявочной документации в Фонд кино на бумажном носителе, то они будут приниматься по адресу город Москва, Раушская набережная, дом 22, строение 2, 115035. Также заявочную документацию можно предоставить в электронном виде путем направления заявки через электронную платформу для подачи заявок otbor.fond-kino.ru.

Соответствующий приказ, а также порядок и условия проведения отбора опубликованы на официальном сайте Фонда кино в разделах «Официальные документы» и «Поддержка национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов».

Более подробная информация доступна на сайте Фонда.