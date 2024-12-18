Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)

Всего в первом блоке экспертам представили 32 проекта

18 декабря в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Первым представленным проектом стала экранизация книги Венко Андоновского «Пуп света» – фильм СОЧИНИТЕЛЬ («Телекомпания «Мостелефильм Дистрибьюшн»). По сюжету писатель, потерявший вдохновение и веру в себя, оказывается втянутым в мистическое переплетение реальностей, где его творения начинают влиять на судьбы окружающих и на его судьбу. Автором сценария и режиссером выступает Александр Велединский. В актерском составе предварительно заявлены Милош Бикович и Эмир Кустурица. Первый подтвердил свое участие в проекте видеообращением и назвал исходную книгу «балканским “Мастером и Маргаритой”». Проект частично планируется снимать на территории Сербии с привлечением местных специалистов и актеров. Начало съемок планируется на следующее лето, а выход в прокат запланирован на 2026 год. Дистрибьютором выступит «Централ Партнершип».

Компания «ЭГО продакшн» представила историко-биографический проект АДМИРАЛ УШАКОВ, который повествует о жизни и победах адмирала Федора Федоровича Ушакова – флотоводца, не проигравшего ни одного сражения. Основное действие фильма будет разворачиваться в период правления Екатерины Великой. Режиссером, автором сценария и продюсером выступает Тимур Хван (КОМАНДИР). Съемки картины запланированы в Москве, Санкт-Петербурге, Мордовии и Крыму. Авторы отметили, что в картине будет много батальных сцен. Главную роль в проекте сыграет Павел Чинарев. Свое участие также подтвердили Мария Шукшина. Александр Лазарев, Александр Лыков, Виталий Кищенко, Борис Каморзин, Владимир Зайцев. Предполагаемый бюджет – 650 млн рублей.

Действие фильма БЕШАМЕЛЬ (ПЦ «кЛевафильм») будет разворачиваться во Владивостоке в 1941 году. Шестиклассник по прозвищу Бешамель занимается в клубе юных моряков, и терпит насмешки ради того, чтобы побыть рядом с Катей, которая ему нравится. Начинается война, и девочка попадает юнгой на транспортник «Корифей» – чтобы не потерять Катю, мальчик пробирается на другой корабль конвоя и становится юнгой. В актерском составе фильма – Антонина Бойко, Артем Быстров, Глеб Калюжный, Тимофей Трибунцев, Полина Резаева, Инга Ободина. Режиссером выступает Александр Карпиловский (ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ). Заявленный бюджет проекта – 398 млн рублей. Прокатчиком может выступить «Централ Партнершип», релиз предварительно запланирован на осенние каникулы 2026 года.

В центре повествования военной драмы МАЛЫШ (компания «Бабблгам Продакшн») оказывается подросток, который, похоронив отца, идет в штурмовой отряд на СВО, чтобы вытащить из осажденного Мариуполя свою маму, которую он не видел с детства. Режиссером картины станет Андрей Симонов («20/22»). В актерском составе заявлены Никита Манец, Алексей Шевченков, Полина Агуреева и Кирилл Букин. Музыкальным продюсером картины выступит создатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш. Фильм должен быть готов к весне 2026 года («Каро Прокат»).

Компания «Красный Квадрат» представила комедию БУДДА ИВАНОВИЧ, главные роли в которой исполнят Сергей Лавыгин и Ренат Мухамбаев. По сюжету молодой тибетский монах отправляется в Челябинск, чтобы отыскать вновь явившегося на Землю Будду. И даже встречает его – проблема лишь в том, что оракул ошибся на тридцать с лишним лет и Будда не младенец, а автослесарь Валера, который ведет себя как гопник. Режиссером выступает Мария Кравченко («Фарма»), сценарий написал Артем Косов.

Компания «Наше кино» открыла блок своих проектов приключенческим драмеди ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ. В центре повествования – 16-летняя Маша, которая никогда не видела своего отца, но знает, что ее родители познакомились на концерте группы «Звери». Она решает отыскать папу, и все, что у нее есть – это грядущий концерт в «Лужниках» и надежда на встречу. Режиссером картины выступил Александр Войтинский, а главные роли исполнили Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов и Лянка Грыу. Композитором стал лидер группы «Звери» Рома Зверь. Съемки завершились в сентябре. Войтинский напомнил, что для него этот фильм очень важен, потому что он 20 лет назад стоял у истоков создания коллектива. Релиз картины намечен на 10 апреля.

Сказочная комедия ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА расскажет всем известную историю на новый лад. По сюжету в пруду городского парка жила лягушка, которая очень любила смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, о том, как такая же, как она поймала стрелу и превратилась в прекрасную девушку. Пораженная событиями, лягушка принимает все происходящее за действительность и отправляется на поиски стрелы. Правда, вместо нее ловит… мячик для гольфа. Но есть одна беда – каждый вечер Василиса превращается обратно в лягушку и ничего не помнит о своем прошлом. Режиссером проекта выступил Александр Амиров (РЕШАЛА: БРАТ). В актерском составе задействованы Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Алиса Руденко и другие. Постановщик отметил, что Роман Курцын также исполнил секретную роль. Фильм был снят этим летом. Сейчас ведутся работы над компьютерной графикой. Трейлер ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ должен дебютировать до конца этого года. Релиз ленты запланирован на 6 марта.

Третий проект «Нашего кино» на питчинге – драма ШКАЛА РИХТЕРА. По сюжету пилот дронов МЧС в прямом эфире становится свидетелем землетрясения в Турции, во время которого пропадает его девушка. Прибыв на место, юноша выясняет, что до точки, где может находиться пропавшая, невозможно добраться. Режиссером картины выступает Александр Бабаев (ТАЙНЫЙ САНТА, МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО). Поддержку проекту окажет МЧС России. Съемки пройдут в Турции и Москве. В дрим-касте на главные роли – Рузиль Минекаев и Валентина Ляпина. Запланированный бюджет – 370 млн рублей. Министр культуры Ольга Любимова высказала из зала опасения, что для фильма заявленного масштаба – это очень низкие цифры.

Продюсерская компания «Марс Медиа» представила комедию ПЛАГИАТОР с Романом Евдокимовым. Она рассказывает о музыканте, который находит в собственном шкафу портал в 1991 год. Так у него рождается гениальный план, который обеспечит парню идеальное будущее. Режиссером фильма выступил Антон Мегердичев. Фильм уже полностью снят и находится на финальной стадии монтажа. Продюсер Рубен Дишдишян заметил, что если Фонд поддержит кино, то компания выпустит его летом, 10 июля.

Вторым проектом «Марс Медиа» на питчинге стала экранизация повести братьев Стругацких ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА». В центре повествования окажется полицейский инспектор Петер Глебски, который приезжает по анонимке в небольшой горный отель – письмо предостерегает, что так будет совершено убийство. Режиссером выступает Александр Домогаров-младший, а главную роль исполнит Евгений Цыганов. Имена остальных участников актерского состава пока держатся в секрете. Съемки должны начаться в ближайшее время. Проект делается совместно с «Первым каналом».

Компания «Монументал Вижн» представила приключенческую сказку ДЕТСКИЙ МИР об оживших детских игрушках. Автором сценария выступает Сергей Калужанов. В дрим-касте – Роман Евдокимов, Виктор Хориняк, Оксана Акиньшина, Зоя Бербер, Артем Ткаченко, Дмитрий Чеботарев, Полина Гухман и Анна Пересильд. В числе референсов называются НОЧЬ В МУЗЕЕ и НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ. Заявленный бюджет – 626 млн рублей. Партнером проекта станут МТС Медиа и «Атмосфера кино».

Режиссером ироничной трагикомедии ДИВА («Киностудия им. М. Горького») выступит Анна Меликян. Это фильм о ребенке-вундеркинде с волшебным голосом, которая в 11 лет она становится звездой главного Оперного Театра страны. Две завистливые оперные дивы, у которых Майя отобрала все основные партии и роли, решают избавиться от чуда природы. Девочка погибает прямо на сцене, но не уходит... она остается в Театре в виде призрака. Проект делается совместно с «Марс Медиа». Главная героиня уже найдена, однако ее имя пока не раскрывается. Взрослые роли исполнят Евгений Цыганов, Тимофей Трибунцев, Федор Лавров, Андрей Максимов, Екатерина Воронина, Юлия Снигирь, Софья Лебедева и Вера Майорова. Съемки картины пройдут в Санкт-Петербурге и Москве. Основной локацией должна стать историческая сцена Большого театра, сейчас на этот счет ведутся переговоры.

Съемки картины ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ уже завершены. Режиссером и сценаристом фильма выступил Александр Фомин. В центре повествования оказывается молодой человек, который все откладывает на потом, мечтает о будущем и не проживает настоящее. По злой иронии судьбы из-за болезни он попадает в кому и так оказывается в загробном мире – теперь ему предстоит пройти испытания, которые изменят его отношение к жизни. Главные роли в картине исполнили Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарев, Валентина Ляпина, Мила Ершова и Ангелина Пахомова. Картина была создана компанией ID Production совместно с онлайн-кинотеатром Okko при участии телеканала «Россия» и Национальной Медиа Группы, а также студии виртуального продакшена XOVP. Релиз намечен на 6 марта.

Студия «ВоенФильм» представила героическую комедию ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ. Действие фильма разворачивается в 1944 году. По сюжету летчик-герой в неравном бою получает тяжелое ранение, и после выздоровления его по состоянию здоровья назначают на хозяйственную должность начальником ложного аэродрома. Режиссером выступил Александр Жигалкин. В актерском составе – Алексей Шевченков, Владимир Ильин, Даниил Попов, София Лопунова, Светлана Антонова и Антон Батырев. По словам продюсера Игоря Угольникова, уже снята вся игровая часть. Он также пошутил, что хотел снять фильм про себя – «очкарика, который умеет летать». Картина должна выйти в прокат в следующем октябре («НМГ Кинопрокат»). Партнерами проекта выступают онлайн-кинотеатр Wink и телеканал РЕН ТВ.

Режиссер Ренат Давлетьяров и компания «Интерфест» в очередной раз рассказала о приключенческом фэнтези ИФРИТ по мотивам сказок Александра Пушкина. Действие картины разворачивается в жестоком средневековом мире, где войнам нет конца. Но все меняется, когда к царю во владение попадает загадочный магический артефакт, который изменит все.Главные роли в картине исполнят Петр Федоров, Линда Лапиньш, Антон Шагин, Григорий Верник, Ирина Медведева и Юрий Миронцев. Заявленный бюджет – 700 млн рублей. Большая часть съемок пройдет в Крыму, локации уже согласованы с руководством региона. Премьера запланирована на 2027 год.

Спортивный байопик КОСТЯ (компания «Смарт Фильм») посвящен Константину Еременко – лучшему футболисту в истории мини-футбола по мнению FIFA. Режиссером выступает Александр Баршак. В актерском составе будут заняты Артем Быстров, Евгений Стычкин, Дарья Мельникова, Юлия Франц. Заявленный бюджет – 250 млн рублей. Релиз фильма намечен на весну 2026 года.

Компания «Дудка Филмс» представила комедию КОУЧ. По сюжету в интернет утекает видео, на котором главный тренер женской футбольной команды «Торпеда» произносит в раздевалке мотивирующую речь, состоящую из сплошных оскорблений и угроз в адрес своих футболисток. Мотивация работает – команда побеждает в матче, но в обществе бурлит негодование – народ требует «отменить» неадекватного Панфилова. Руководство клуба ставит ультиматум заслуженному тренеру: увольняйся или проходи терапию с психологом. Режиссером выступит Виталий Дудка (ЮРА ДВОРНИК). Согласие на главные роли предварительно дали Сергей Гармаш и Анастасия Талызина. Проект также станет актерским дебютом фигуристки Евгении Медведевой, которая исполнит роль футболистки Варвары Абрамовой. В числе референсов называются фильмы ТРЕНЕР и БАТЯ. Релиз в прокате намечен на весну 2026 года.

Вторым проектом «Дудка Филмс» стала авантюрная комедия НЕЙРОБАТЯ. В центре повествования оказывается айтишник-невротик, который создает уникальную нейросеть, способную переселить сознание человека в «умные» устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном папе – крестном отце русской мафии по прозвищу Бес. Съемки завершились в сентябре, режиссером также выступил Виталий Дудка. В касте – Денис Власенко, Валентина Ляпина, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Александр Обласов и другие. Сейчас проект находится на стадии постпродакшена. Компания запрашивает средства на доработку компьютерной графики. Дистрибьютором выступает «НМГ Кинопрокат». Предварительная дата выхода – 12 июня.

«Киностудия «Слово» представила фильм ЛУННЫЙ ВЕТЕР. Действие мелодрамы, основанной на одноименной книге Евгении Сафоновой, разворачивается в альтернативной России XIX века, где за незримой для обычных людей гранью существует мир волшебных существ: оборотней и упырей. Главная героиня истории, Саша Стрелецкая – старшая дочь обедневших дворян, просватанная за своего друга детства, которая мечтает встретить настоящую любовь. Внезапно в роскошном поместье по соседству поселяется загадочный вдовец, а в округе начинают странным образом пропадать молодые девушки. Среди крепостных ходят слухи, что за пропажей девушек может стоять оборотень. Продюсер Петр Ануров отметил, что это попытка компании зайти в новый жанр. По его словам, если фильм получится, то проект вполне может стать франшизой. Сейчас идет активный период разработки картины. В числе референсов называются СУМЕРКИ и сериал «Бриджертоны». В дрим-касте на главную роль Саши – Ксения Трейстер, Варвара Володина, Полина Гухман, Александра Тихонова и другие. Одним из ключевых партнеров проекта выступит «Кинопоиск», а дистрибьютором – «Централ Партнершип».

Биографическая драма БОГИ КНОРОЗОВА («Триикс Медиа») расскажет об основателе советской школы майянистики Юрии Кнорозове, который должен опередить американцев в расшифровке языка майя, письменность которого он сам же несколько веков назад уничтожил. Режиссером выступает Анастасия Чашина («Блонды»). В дрим-касте – Иван Колесников, Елизавета Шакира, Борис Хвошнянский, Григорий Верник, Алексей Нилов, Анна Ковальчук. В числе локаций планируется командировка в Мексику. Запланированный бюджет – 430 млн рублей.

Действие исторической драмы МОЛОДИНСКАЯ БИТВА («РБ ПРОДАКШН») от развернется в 1572 году. Спустя год после сожжения Москвы войском Крымского ханства враг снова на подходе. Теперь цель крымского хана – полный захват власти в Московском государстве. Для противостояния порабощению отряды опричников объединяются с регулярным войском. Хитростью оттянув вражеское войско от Москвы, дружина под предводительством воевод Воротынского и Хворостинина принимает удар на себя. Режиссером и продюсером проекта выступает Константин Буслов (ЗЛОЙ ГОРОД). Съемки запланированы на осень 2025 года. Роль Воротынского исполнит Михаил Пореченков, а князя Хворостинина сыграет Александр Петров. Постановщик очень надеется, что Владимир Машков воплотит на экране образ Ивана Грозного.

Компания «Мастерская» представила семейную приключенческую комедию МЫ ИЗ КОМИКСА о том, что главные супергерои для детей – их родители. По сюжету суперзлодей решает заманить автора комикса в свой мир, чтобы нарушить ход вещей, однако вместо писателя через портал проваливаются его дети. Пока ребята сражаются со злом, отец борется с творческим кризисом, даже не догадываясь, что любой сценарный ход может стать для его детей решающим. Режиссером выступает Рустам Ильясов («Трудные подростки», «Стрим»). В актерском составе проекта будут задействованы Павел Деревянко, Оксана Акиньшина и Дмитрий Журавлев. У продюсеров уже есть предварительные договоренности с фондом «Кинопрайм».

Фильм НАХИМОВЦЫ. ОПЕРАЦИЯ «АГОН» (студия «КиноПРОБА») расскажет о приключениях двух парней, один из которых на грани отчисления из Нахимовского училища, другой – на пороге поступления в престижный университет Великобритании. Им вместе удалось изобрести инновационный вид связи, противостоять смертельной угрозе от западных спецслужб, а также вернуть свою семью и обрести Родину. Продюсер Юрий Обухов напомнил, что фильм НАХИМОВЦЫ 2022 года вошел в список фильмов, которые рекомендованы Минпросвещения России для семейного просмотра. По его словам, ОПЕРАЦИЯ «АГОН» будет приключенческим фильмом. Режиссером картины выступит Андрей Егоров, а оператором – Сергей Астахов. В актерском составе – Никита Утесов, Глеб Белоглазов, Дмитрий Певцов, Владимир Литвинов, Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина. Общий бюджет проекта – 90 млн рублей.

В центре повествования семейной комедии НЕБОРЩИ (компания «Сигма») окажется студент американской престижной кулинарной академии с очень дурным характером. Чтобы сбить с Ника спесь, глава академии отправляет его на стажировку в столовую в российской глубинке. Режиссером картины выступит Александр Баршак. В дрим-касте заявлены Марк Эйдельштейн, Мария Аронова, Дмитрий Нагиев, Сергей Газаров, Валентина Карташова, Юрий Нифонтов и Лев Зулькарнаев.

Основаная на реальной истории военная драма ОДИН НА ВСЕХ («Продюсерский центр «Ленфильм») расскажет про 11-летнего мальчишку, который проходит все ужасы войны: концлагерь, героическую гибель друзей в бою, предательство и трусость взрослых. Режиссером картины выступит Александр Галибин. Ориентировочный бюджет – 430 млн рублей. Сейчас ведутся переговоры с партнерами из Беларуси о совместном производстве. В числе референсов – ИДИ И СМОТРИ, СЫН ПОЛКА и ОТЕЦ СОЛДАТА. В дрим-касте продюсеры заявляют Дениса Пропалова, Софью Присс и Александра Збруева. Релиз ориентировочно намечен на 9 мая 2026 года.

Компания «ИРСНА МЕДИА» представила триллер ПАДШИЙ. По сюжету ученый-генетик одержимо работает над своим проектом «Химера», чтобы победить смерть и улучшить человеческую природу. Однажды, он встречает загадочную женщину и решает привлечь ее для своих экспериментов, но Лилит уготована другая роль – ей предстоит остановить Ивана и обратить детские переживания ученого против него самого. Режиссером выступит Олег Витвицки («Неспящие в Сосновке»). В дрим-касте на роль ученого – Павел Прилучный, Максим Матвеев, Юрий Колокольников и Милош Бикович. С каждым из них сейчас ведутся переговоры. На партию Лилит претендует Виктория Исакова. В числе референсов называются ПЛЕННИЦЫ, ПОДЕЛЬНИКИ и КЕНТАВР. Релиз картины намечен на мая-июнь 2026 года, дистрибьютором выступит «Централ Партнершип».

Комедия ПЕТРОВ, ГОЛОС! («Киностудия Соль») расскажет о не самом удачливом мужчине –в свои почти 40 лет Андрей Петров не может похвастаться никакими достижениями: он уволен с работы, а его жена требует развод. В результате несчастного случая Петров становится обладателем дара – он начинает слышать мысли собак. Режиссером картины выступает Алексей Зотов («Политех», УБИТЬ БОССА). По его словам, это максимально зрительское кино. В дрим-касте – Никита Ефремов, Ярослав Могильников, Анна Чиповская. В фильме планируется задействовать более 20 пород собак. Для озвучания планируется привлечь различных медийных персонажей.

В центре сюжета военной драмы ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН (компания «ВИВА») окажутся два родных брата, воюющие на разных сторонах фронта. В ходе боевой схватки они получают смертельные ранения и оказываются запертыми в пространстве между мирами. Режиссером выступает Иван Архипов. Главные роли исполнят Иван Охлобыстин, Игорь Жижикин, Владимир Сычев и Людмила Артемьева. Съемки будут проходить в Крыму, Санкт-Петербурге и Кыргызстане. Поддержку проекту обеспечат депутаты Государственной Думы, а 10% всех кассовых сборов будут отправлены на СВО.

Компания «Тайга Пикчерс» представила фильм ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ДИНОЗАВРОВ. Фильм рассказывает о мальчике Мише, который унаследовал любовь к природе от своей мамы-геолога, без вести пропавшей в экспедиции в результате землетрясения. Во время одного из ночных походов в горы, он бежит за упавшей звездой и находит древнее яйцо, из которого вылупляется маленький динозавр. Мальчик решает сохранить находку в тайне, но не догадывается, что за ним уже следят контрабандисты. Режиссером картины выступит Александр Данилов (МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН), а продюсером – Антон Пампушный. В дрим-касте – Мирон Проворов, Мария Пересильд, Антон Пампушный, Юлия Пересильд, Евгений Цыганов и Виталий Хаев. Сейчас с актерами ведутся переговоры. За графику в проекте отвечает компания Main Road Post. Предварительный бюджет – 437 млн рублей. Проект готова поддержать администрация Кемеровской области. Релиз запланирован на лето-осень 2026 года («Централ Партнершип»).

В центре повествования исторической драмы РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО (кинокомпания «СОЛИВС») – история семьи последнего российского императора. Авторы обещают показать неизвестные страницы жизни семьи Романовых. Режиссером картины выступает Василий Чигинский. Съемки еще идут – отснято уже 60%. В актерском составе проекта задействованы Виталий Кищенко, Ксения Кутепова, Антон Батырев и Дмитрий Дюжев. Музыку к фильму напишет Александра Магакян (ТОБОЛ). По проекту продемонстрировали трехминутную нарезку. Выход в прокат запланирован на зиму 2026 года.

Компания All Media Company готовит экранизацию одноименного романа Анны Джейн – мелодраму ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО. По сюжету, чтобы спастись от буллинга в новой школе, старшеклассница идет на сделку с хулиганом: он должен притвориться её парнем и защищать, а она – делать всё что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у ее семьи и одноклассников есть причины разлучить влюбленных. Режиссером картины выступит Михаил Вайнберг, а руководителем авторской группы – Алена Званцова. Съемки картины пройдут в Екатеринбурге в партнерстве со Свердловской киностудией. В дрим-касте заявлены Анна Пересильд, Василий Пинчук, Юлия Пересильд, Виктор Добронравов и другие. В числе референсов называются ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ МОРЯ, ПОСЛЕ и ИЗ МОЕГО ОКНА.

Заключительным проектом первого блока питчинга стала спортивная драма ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ от кинокомпании AP Entertainment. Действие картины разворачивается в 1994 году. Накануне решающего матча за выход в финал Европейского клубного Чемпионата Европы баскетбольная команда ЦСКА была отравлена психотропным веществом. Несмотря на протесты с нашей стороны, руководство ФИБА Европа и представители греческого клуба «Олимпиакос» настаивали на игре. Режиссером и сопродюсером выступает Милош Бикович. Для него это будет полнометражный дебют в качестве постановщика. Сценарий написал Денис Родимин (БУМЕР, ДУХLESS). Заявленный бюджет – 765 млн рублей. Продюсер Дмитрий Рудовский отметил, что фильм очень патриотичный, вдохновляющий и должен привлечь интерес молодежи к спорту. Интерес к проекту также выразила китайская сторона. В дрим-касте помимо самого Биковича заявлены Андрей Нестеренко, Кирилл Зайцев, Василий Слинкин, Василина Юсковец и Егор Климович. Релиз предварительно намечен на август 2026 года.