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Стали известны даты проведения и название нового столичного фестиваля авторского кино

Автор: Никита Никитин

17 августа 2022

Смотр получил название «Зимний»

Новый Открытый российский кинофестиваль авторского кино под названием «Зимний» пройдет в Москве с 2 по 9 декабря 2022 года. Это стало известно от продюсеров Максима Королева и Натальи Мокрицкой, которые выступят организаторами мероприятия.

Также сегодня на сайте минкульта был опубликован протокол заседания экспертного совета по оценке заявок организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий на проведение различных мероприятий. Итогом заседания стала рекомендация экспертным советом к предоставлению субсидии на проведение нового столичного кинофестиваля для единственной заявки, прошедшей на второй этап рассмотрения. Это и была заявка Открытого российского кинофестивая авторского кино «Зимний». Размер субсидии на орнанизацию и проведение данного фестиваля составляет 15 млн рублей.

В начале августа стало известно, что минкульт открыл прием заявок на получение субсидии для организаций кинематографии, которые могут быть заинтересованы в организации и проведении нового столичного киносмотра авторского кино. Предполагается, что новый фестиваль поддержит сферу авторского кино в текущих условиях, когда у отечественных кинематографистов практически отсутствует возможность участвовать в международных фестивалях.

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