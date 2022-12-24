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Netflix не стал сокращать зарплаты руководителям в уходящем году

Автор: Никита Никитин

24 декабря 2022

Рид Хастингс и Тед Сарандос получат обещанные компенсации и бонусы

Компания Netflix опубликовала смету зарплат своим топ-менеджерам за 2023 год, сообщает Deadline. Со-руководители Рид Хастингс и Тед Сарандос получат $34,65 млн и $40 млн соответственно.

Netflix входит в число немногих компаний, в котором специальный комитет Совета директоров не просто публикует сумму выплаченных зарплат топ-менеджерам за уходящий год, но и также дает рекомендации, на какие выплаты могут рассчитывать руководители в следующем году.

Согласно опубликованным данным, топ-менеджены получат вознаграждения, которые соответствуют прогнозам прошлогодней давности. Хастингсу полагается базовый оклад в размере $650 тыс и опционы на акции на сумму $34 млн. В свою очередь, Сарандос получит $3 основного жалования, опционы на $20 млн плюс бонус в размере $17 млн.

Что касается следующего года, к примеру, директор по продуктам Грег Питерс, ответственный за введение новых тарифов с поддержкой рекламы и развитие видеоигрового направления, в 2023 году получит $24 млн, что также соответствует прошлогодней оценке комитета. Из общей суммы $1,5 млн составляет базовое жалование, $10 млн приходится на опционы, и еще $10,5 млн – примиальные выплаты.

Как отмечено в заявлении этого года, премии директорам в следующем году могут быть выплачены только согласно заявленному плану и только после достижения определенных показателей производительности. При этом указанные в рекомендациях суммы являются приблизительными и в случае реальных выплат через год могут отличаться.

За прошедший год позиции онлайн-кинотеатра заметно изменились. В конце 2021 года акции компании стоили больше $600, а о безоговорочном доминировании Netflix  на глобальном рынке стриминг-вещания напоминал общепланетарный успех таких шоу как «Игра в кальмара». Но на протяжении 2022 года Netflix столкнулся с самым серьезным оттоком аудитории за последнее десять лет работы и другими проявлениями усиления конкуренции. Из-за этого генеральным директорам пришлось ощутимо сокращать штат и идти на уменьшение расходов на производство контента. 

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