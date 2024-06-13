Стали известны обладатели почетных «Оскаров» за 2024-й год

15-я церемония Governors Awards состоится 17 ноября

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала лауреатов премии «Оскар» за вклад в кинематограф. Обладателями почетной награды в этом году станут композитор и продюсер Куинси Джонс и кастинг-директор Джульетт Тейлор.

Помимо этого, британский сценарист и режиссер Ричард Кертис получит премию имени Джина Хершолта, которая вручается людям, чьи гуманитарные усилия принесли пользу индустрии.

Также Киноакадемия отметит продюсеров бондианы Барбару Брокколи и Майкла Уилсона наградой имени Ирвина Тальберга за их вклад в развитие кинотеатральной индустрии.

15-я церемония Governors Awards состоится 17 ноября.

Фото: AMPAS