Стали известны обладатели почетных «Оскаров» за 2024-й год
Автор: Илья Кувшинов
13 июня 2024
15-я церемония Governors Awards состоится 17 ноября
Американская академия кинематографических искусств и наук назвала лауреатов премии «Оскар» за вклад в кинематограф. Обладателями почетной награды в этом году станут композитор и продюсер Куинси Джонс и кастинг-директор Джульетт Тейлор.
Помимо этого, британский сценарист и режиссер Ричард Кертис получит премию имени Джина Хершолта, которая вручается людям, чьи гуманитарные усилия принесли пользу индустрии.
Также Киноакадемия отметит продюсеров бондианы Барбару Брокколи и Майкла Уилсона наградой имени Ирвина Тальберга за их вклад в развитие кинотеатральной индустрии.
15-я церемония Governors Awards состоится 17 ноября.
Фото: AMPAS
Самое читаемое
Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода ГолливудаПодробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)Подробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксовПодробнее
Продюсерская компания «Яр&Ко» займется экранизациями сказок Корнея ЧуковскогоПодробнее
На ПМЭФ обсудили будущее сказочных проектов в кино и на стримингахПодробнее
Предварительная касса четверга: «Манюня» продолжает лидироватьПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 июня 2024 годаПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Непослушники» в упорной борьбе вырывают победуПодробнее
Стали известны ведущие грядущей премии АПКиТПодробнее
Летняя тень: какое влияние пиратский Голливуд может оказать на российский прокатПодробнее
«Кинопоиск» оштрафован на 1,5 млн рублей за ЛГБТ*-пропагандуПодробнее
Касса четверга: «Непослушники» стартовали со второго местаПодробнее
Касса России: «Непослушники» возглавили прокатПодробнее
Каннский взлет: итоги минувшего кинофестиваляПодробнее
СТС будет снимать телевизионные шоу на «Острове фортов» в КронштадтеПодробнее
Стала известна дата вручения кинопремии «Ника» за 2022 и 2023 годыПодробнее
Елена Бальмонт покидает пост генерального директора «МТС Медиа»Подробнее
В рамках ПМЭФ состоялась сессия о работе российской анимации за рубежомПодробнее
Новости по теме
Американская киноакадемия обновила правила премии «Оскар»Подробнее
Стала известна дата вручения премии «Оскар» в 2025 годуПодробнее
Объявлены номинанты на премию «Оскар»Подробнее
Фильм «Разжимая кулаки» выдвинут от России на «Оскар»Подробнее