Предварительная касса четверга: «Одна» возглавила бокс-офис

Четыре новинки оккупировали вершину чарта

Согласно предварительным данным, лидером четверга стал фильм-катастрофа ОДНА (NKI) с результатом 9,2 млн. Проект продолжает демонстрировать завидные по нынешним временам цифры, но прогнозировать окончательные стартовые сборы фильму по-прежнему сложно, особенно с учетом выходного понедельника. Пока останемся в рамках осторожных оценок и будем ждать от релиза более 50 млн за уикенд, хотя здесь кинотеатры вправе рассчитывать на приятные сюрпризы.

Отечественный анимационный релиз КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (VLG) пришел к финишу вторым с 6,4 млн. Новинка заметно опережает недавние аналоги МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН и БУКА и легко может заработать 55-60 млн за уикенд. Высокий семейный множитель может обеспечить для анимации лидерство в чарте по итогам уикенда.

5,5 млн в первый день заработала комедия МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (CRP/PIFD). Скорее всего этот результат позволит картине заработать около 35-40 млн за уикенд.

Наконец, четвертое место в чарте занял триллер ПРОПАВШАЯ (CP) с Джерардом Батлером в главной роли. Остросюжетная лента освоила 3,9 млн, что сулит ей около 25 млн к вечеру воскресенья.

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