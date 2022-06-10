top banner

Предварительная касса четверга: «Одна» возглавила бокс-офис

Автор: БК

10 июня 2022

Четыре новинки оккупировали вершину чарта

Согласно предварительным данным, лидером четверга стал фильм-катастрофа ОДНА (NKI) с результатом 9,2 млн. Проект продолжает демонстрировать завидные по нынешним временам цифры, но прогнозировать окончательные стартовые сборы фильму по-прежнему сложно, особенно с учетом выходного понедельника. Пока останемся в рамках осторожных оценок и будем ждать от релиза более 50 млн за уикенд, хотя здесь кинотеатры вправе рассчитывать на приятные сюрпризы.

Отечественный анимационный релиз КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (VLG) пришел к финишу вторым с 6,4 млн. Новинка заметно опережает недавние аналоги МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН и БУКА и легко может заработать 55-60 млн за уикенд. Высокий семейный множитель может обеспечить для анимации лидерство в чарте по итогам уикенда.

5,5 млн в первый день заработала комедия МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (CRP/PIFD). Скорее всего этот результат позволит картине заработать около 35-40 млн за уикенд.

Наконец, четвертое место в чарте занял триллер ПРОПАВШАЯ (CP) с Джерардом Батлером в главной роли. Остросюжетная лента освоила 3,9 млн, что сулит ей около 25 млн к вечеру воскресенья.  

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

МИД России ввел санкции против глав Universal Pictures и Netflix
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 30 мая по 5 июня
Подробнее
Видеосервис viju представил премьеры июня 2022 года
Подробнее
Тоби Эммерих покидает пост главы Warner Bros.
Подробнее
Названы самые популярные у российских пиратов фильмы в мае 2022 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лидером стал мультфильм «Три кота и море приключений»
Подробнее
В топ-10 рекламодателей России по итогам 2021 года вошло восемь отечественных компаний
Подробнее
Представители росийских видеосервисов обсудят перспективы рынка на форуме CSTB.PRO.MEDIA 2022
Подробнее
В июле фестиваль веб-сериалов Realist представит обновленный формат смотра
Подробнее
В Великом Новгороде впервые откроется фестиваль «Новая анимация»
Подробнее
Стала известна программа и состав жюри Фестиваля контента стриминговых платформ
Подробнее
НМГ выкупила долю ВТБ в компании «СТС Медиа»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 июня 2022 года
Подробнее
Минкультуры РФ обновило процедуру отбора фильмов на господдержку в 2022 году
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 июня
Подробнее
АВК вышла из состава Международной ассоциации кинотеатров
Подробнее
Касса четверга: анимационный фильм «Три кота и море приключений» расположился на первом месте
Подробнее
В Москве состоялась премьера комедии «Молодой человек»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Одна» лидирует, а «Молодой человек» опережает «День города» и «Дракулова»
Подробнее
В Москве прошла презентация фильма «Майор Гром: Трудное детство»
Подробнее

Новости по теме

Предварительная касса четверга: «Человек-паук» приближается к 2-миллиардной отметке
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Последний богатырь» уступил «Человеку-пауку»
Подробнее
«Человек-паук: Нет пути домой» установил рекорд предпродаж постковидного периода
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Вечные» продолжают лидировать
Подробнее
Предварительная касса уикенда: все новинки стартовали ниже ожиданий
Подробнее