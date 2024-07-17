Инсайдеры также ожидают сокращения в Paramount и Disney

Дэвид Заслав продолжает решать проблемы корпорации путем сокращений сотрудников – Deadline сообщает, что на этой неделе Warner Bros. Discovery начала новый раунд увольнений.

Утверждается, что они затронут все подразделения корпорации, включая стриминговый сервис Max. Тем не менее, источники говорят, что этот раунд окажется значительно меньше предыдущих сокращений.

Стоит отметить, что неделю назад новостной канал CNN, также принадлежащий Warner Bros. Discovery, уволил около ста человек из 3,5 тыс своих сотрудников.

Инсайдеры подчеркивают, что WBD не одинока в данном вопросе – в ближайшее время ряд сокращений ожидаются в Paramount в преддверии завершения сделки со Skydance, а также в Disney.