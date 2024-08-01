Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках августа

Документальный сериал «Главные победы», «Тур с Иванушками» и многое другое

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Wink в августе – это эксклюзивный документальный сериал «Главные победы» про достижения российских спортсменов на мировых турнирах. Своими воспоминаниями поделятся футбольные тренеры Валерий Карпин, Сергей Семак, Олег Романцев, спортсмены Вера Звонарева, Андрей Кириленко, Сергей Тетюхин, комментатор Тимур Журавель и другие.

Кроме того, зрителей стриминга ждет романтическая комедия ТУР С ИВАНУШКАМИ, драматический боевик НА КРАЮ ЗЕМЛИ, триллеры ПИЛА. ДЖОКЕР и ОДЕРЖИМАЯ, а также другие новинки библиотеки.

Только на Wink

Скоро:

«Главные победы» (документальный)

Каждый из пяти эпизодов проекта расскажет об одной победе: выигрыше сборной России по футболу у действующего чемпиона мира — сборной Франции — в 1999 году, победе ЦСКА в Кубке УЕФА в 2005-м, победе на Чемпионате Европы по баскетболу в 2007-м, про самый успешный год в истории российского тенниса на примере победы сборной России в Кубке Федерации и трех турнирах Большого шлема — оба раза в 2004 году, а также золоте волейболистов на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Уже на сервисе:

НА КРАЮ ЗЕМЛИ (драматический боевик, реж. Ли Тамахори)

На краю света, где правят древние племена маори, нет места чужакам. Здесь почитаются духи предков, за кровь платят кровью, а сердце прекрасной девушки способно разжечь войну. Но чужаки пришли не одни — с ними бог, медицина и порох.

ОДЕРЖИМАЯ (исторический триллер, реж. Северин Фиала, Вероника Франц)

Агнес выходит замуж за незнакомца. Она чувствует себя отчужденной и одинокой в его мире. Будучи эмоциональной и набожной, она молит Бога послать ей ребенка. Когда этого не происходит, Агнес все больше изолирует себя от сельской жизни и работы. Не находя выхода из своей внутренней тюрьмы, будучи одержимой своими демонами, она решается на ужасающий акт насилия.

ВИНОКУРНЯ СЕМЬИ КОМАДА (аниме, реж. Масаюки Ёсихара)

В юном возрасте Руи была вынуждена взять на себя управление вискарней семейства Комада. Еще при ее отце производство серьезно пострадало от землетрясения, и ей пришлось бросить учебу, чтобы снова поставить его на ноги. Несмотря на то, что сейчас вискарня работает хорошо, мысли о былом преуспевании не покидают девушку, и она собирается воссоздать фирменный виски Комады — «Кома», который символизирует для нее единство их семьи. Однажды в вискарню Комады по работе приезжает молодой репортер Котаро Такахаси, который поначалу не испытывает особого интереса, но постепенно втягивается в тонкий, неторопливый процесс изготовления виски и проникается философией его употребления. Поэтому он решает помочь Руи в исполнении мечты.

С 6 августа:

ТУР С ИВАНУШКАМИ (романтическая комедия, реж. Марк Горобец)

Три подруги, в детстве фанатевшие от «Иванушек International», понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка и всегда жили ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою детскую мечту: поехать в фанатский тур за «Иванушками» по югу России и отвлечься от проблем взрослой жизни. Но в путешествие за ними увязывается дочка одной из героинь, 15-летняя Юлька, которая постоянно мешает подругам оторваться по полной.

ПИЛА. ДЖОКЕР (триллер, реж. Ховард Дж. Форд)

Бесстрашный частный детектив из Портленда возглавляет оперативную группу, расследующую похищение невинных людей. Шестеро человек находятся в плену у головорезов — они вынуждены разыгрывать смертельное реалити-шоу и бороться за свои жизни.

С 8 августа:



СОБАЧИЙ ПОБЕГ (приключенческая комедия, реж. Деван)

Очаровательный лабрадор Томи и красотка-спаниель Амалу проводят все время вместе, но их владельцы не одобряют романа из-за предрассудков. Не в силах противостоять великой собачьей любви, четвероногая пара решает сбежать, отправляясь в путешествие, полное приключений.

ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ (спортивная драма, реж. Хулио Квинтана)

1956 год, Джей Би Пенья и его жена переезжают в небольшой городок Дель Рио в Техасе, чтобы осуществить мечту Джея Би о вступлении в престижный и полностью белый загородный гольф-клуб Дель Рио. Но Джея Би отвергают из-за цвета кожи его жены. Опустошенный герой вскоре сталкивается с группой молодых мексиканцев. Они работают в загородном клубе, но им тоже запрещено играть в гольф. Джей Би убеждает их, несмотря на насмешки игроков элитных клубов, сформировать собственную любительскую команду.

С 15 августа:

БОЛЕРО. ДУША ПАРИЖА (байопик, реж. Анн Фонтен)

Это было волшебное время — мировую культуру творили поистине великие люди. Знаменитый хореограф Ида Рубинштейн просит Мориса Равеля написать музыку для своего будущего балета. Она жаждет чего-то нового, чувственного. Но Равель не может найти себя. Ему предстоит вновь окунуться в пучину страсти и вдохнуть энергию пульсирующего Парижа, чтобы создать свое величайшее произведение — «Болеро».

«Последний человек» (анимационный, реж. Жереми Перен, Жереми Хорау)

Действие происходит в городе Пакстауне, который контролируют мафия и гангстеры. Главный герой мечтает стать знаменитым боксером, посвящая большую часть времени тренировкам. Узнав о чемпионате по боевым искусствам Fist Fight Funeral Cup, он решает принять участие в смертельном состязании.

Фото: кадр из фильма НА КРАЮ ЗЕМЛИ