Наемник меж двух холмов: БК подводит итоги российского онлайн-проката в мае 2022 года

Одной из самых ярких новинок мая в онлайн-кинотеатрах стал голливудский боевик НАЕМНИК. В условиях отсутствия мейджорского контента фильм с Крисом Пайном в главной роли привлек существенное внимание публики, заняв первое место в чарте Okko, третье – в Wink и пятое – на «Кинопоиске».

Заметную конкуренцию НАЕМНИКУ составили сразу несколько российских проектов. Комедия ХОЧУ ЗАМУЖ возглавила чарт Start, а в десятках IVI и Okko заняла четвертое и десятое места соответственно. Еще один пред- ставитель этого жанра, РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА, стал вторым по популярности среди пользователей Kion и четвертым – у аудитории Wink. Отметим успех военной картины ЛЕТО 1941 ГОДА – на ее счету золото Wink и бронза «МегаФон ТВ». Дважды попал в предоставленные чарты проект ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ. Новая работа Кирилла Соколова замкнула первую пятерку в Okko и стала седьмой в рейтинге Kion. Наконец, фантастика ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ в чартах Wink и Kion расположилась на шестой позиции.

Помимо перечисленных российских новинок, популярностью в мае пользовалась белорусская комедия ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. В ее активе второе место в чартах Wink и «Кинопоиск». Среди зарубежных релизов сравнительно удачно в онлайн-прокате стартовал итальянский экшн ДЬЯВОЛИК – ему удалось попасть в чарты Wink и Kion. Отметим также стойкость ЛУЛУ И БРИГГСА – семейный проект Ченнинга Татума возглавил чарты IVI и «Кинопоиска», а также стал седьмым по популярности среди пользователей Okko.

Среди сериалов главная премьера последнего времени – «Два холма». Проект, стартовавший в самом конце апреля, на волне активной и необычной рекламной кампании смог возглавить рейтинги Start и «МегаФон ТВ», а также занять третье место в чарте Okko. Среди других новинок отметим Amore More (третье место на Kion), «Абсурд» (бронза Premier), «Смычок» (опять же, третья позиция в чарте Start) и «Нулевого пациента» (серебро «Кинопоиска»). Трижды в представленных рейтингах встречается документальный проект «Нулевые», которому в том числе удалось возглавить чарт more.tv. Второе место в рейтинге этой площадки заняла еще одна новинка – спортивная драма «Домашнее поле».

Что касается июня, то в этом месяце в онлайн-кинотеатрах появится сразу несколько заметных релизов, в том числе российский хит АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (с 08.06), фантастический экшн ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ (с 08.06) и британская остросюжетная драма ТОЧКА КИПЕНИЯ (с 23.06).

Полные списки самых популярных тайтлов в российских онлайн-кинотеатрах можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», который все подписчики получили в пятницу, 10 июня. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

11.06.2022 Автор: Максим Острый