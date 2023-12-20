Предпродажи уикенда: «Феррари» обходит на повороте «Ford против Ferrari»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим байопик ФЕРРАРИ (CRP), комедии НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ (AK) и ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА (NMG) и комедийный хоррор КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (PVZGL).

Новый фильм Майкла Манна ФЕРРАРИ предварительно собрал 1,942 млн рублей. Новинка смогла опередить как прямой аналог FORD ПРОТИВ FERRARI (1,699 млн рублей, стартовые сборы – 198,7 млн), так и другой проект с Адамом Драйвером в одной из главных ролей ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 60,2 млн). Также позади остался независимый релиз ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (339,6 тыс рублей, стартовые сборы – 15,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ФЕРРАРИ 1,942 FORD ПРОТИВ FERRARI 1,602 ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ 1,300 ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА 0,340

Из двух отечественных комедий с Яном Цапником более высокие предпродажи демонстрирует НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ – 593,3 тысяч рублей. Новинка уступила картине БЫТЬ (818 тыс рублей, стартовые сборы – 46,3 млн), но смогла обойти недавние релизы НОВОГОДНИЙ ШЕФ (363,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,6 млн) и ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (279,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,5 млн), а также ТАЙНОГО САНТУ (278,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн). В свою очередь, ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА предварительно освоила 185,5 тысяч рублей, что вдвое меньше показателей летней комедии ПРАЗДНИКИ (357,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,4 млн), но больше данных проекта ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (152,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) БЫТЬ 818,0 НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ 593,3 НОВОГОДНИЙ ШЕФ 363,6 ПРАЗДНИКИ 357,8 ВАСЯ НЕ В СЕБЕ 279,1 ТАЙНЫЙ САНТА 278,9 ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА 185,5 ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 152,6

Предпродажи комедийного хоррора КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ составили 50 тысяч рублей. Хулиганский фильм ужасов выступил идентично только что вышедшему аналогу ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (50,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн) и уступил лентам ДИЧЬ (132,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,1 млн) и ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД (108,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн). В то же время новинка обогнала картины ОБОРОТНИ ВНУТРИ (31,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн) и СВАДЕБНАЯ РЕЗНЯ (25,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ДИЧЬ 132,2 ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 108,2 ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 50,5 КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ 50,0 ОБОРОТНИ ВНУТРИ 31,5 СВАДЕБНАЯ РЕЗНЯ 25,5

Фото: кадр со съемок фильма ФЕРРАРИ

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20.12.2023 Автор: Никита Никитин