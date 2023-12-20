top banner

Аналитика


Предпродажи уикенда: «Феррари» обходит на повороте «Ford против Ferrari»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим байопик ФЕРРАРИ (CRP), комедии НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ (AK) и ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА (NMG) и комедийный хоррор КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (PVZGL).

Новый фильм Майкла Манна ФЕРРАРИ предварительно собрал 1,942 млн рублей. Новинка смогла опередить как прямой аналог FORD ПРОТИВ FERRARI (1,699 млн рублей, стартовые сборы – 198,7 млн), так и другой проект с Адамом Драйвером в одной из главных ролей ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 60,2 млн). Также позади остался независимый релиз ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (339,6 тыс рублей, стартовые сборы – 15,3 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ФЕРРАРИ 1,942
FORD ПРОТИВ FERRARI 1,602
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ 1,300
ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА 0,340

Из двух отечественных комедий с Яном Цапником более высокие предпродажи демонстрирует НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ – 593,3 тысяч рублей. Новинка уступила картине БЫТЬ (818 тыс рублей, стартовые сборы – 46,3 млн), но смогла обойти недавние релизы НОВОГОДНИЙ ШЕФ  (363,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,6 млн) и ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (279,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,5 млн), а также ТАЙНОГО САНТУ (278,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,8 млн). В свою очередь, ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА предварительно освоила 185,5 тысяч рублей, что вдвое меньше показателей летней комедии ПРАЗДНИКИ (357,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,4 млн), но больше данных проекта ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (152,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,6 млн).

 Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
БЫТЬ 818,0
НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ 593,3
НОВОГОДНИЙ ШЕФ 363,6
ПРАЗДНИКИ 357,8
ВАСЯ НЕ В СЕБЕ 279,1
ТАЙНЫЙ САНТА 278,9
ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА 185,5
ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 152,6

Предпродажи комедийного хоррора КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ составили 50 тысяч рублей. Хулиганский фильм ужасов выступил идентично только что вышедшему аналогу ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (50,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 10 млн) и уступил лентам ДИЧЬ (132,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,1 млн) и ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД (108,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн). В то же время новинка обогнала картины ОБОРОТНИ ВНУТРИ (31,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн) и СВАДЕБНАЯ РЕЗНЯ (25,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,2 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ДИЧЬ 132,2
ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД 108,2
ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 50,5
КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ 50,0
ОБОРОТНИ ВНУТРИ 31,5
СВАДЕБНАЯ РЕЗНЯ 25,5

Фото: кадр со съемок фильма ФЕРРАРИ

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

20.12.2023 Автор: Никита Никитин

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Студия Marvel уволила Джонатана Мейджорса после вынесения судебного вердикта
Подробнее
Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» решили переснять финальную серию
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Start рассказал о премьерах 2024 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о премьерах 2024 года
Подробнее
Итоги российского онлайн-проката в ноябре 2023 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 декабря 2023 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатры more.tv и Wink официально объединились
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Манюня: Новогодние приключения» обходит «Чука и Гека»
Подробнее
Государственная поддержка кинематографии в 2024 году составит 16,2 млрд рублей
Подробнее
«Кинопоиск» рассказал о самых популярных проектах на сервисе в 2023 году
Подробнее
Финальная серия «Слова пацана» выйдет в запланированную дату
Подробнее
Российские кинотеатры хотят выйти на сборы в 45 млрд рублей в 2024 году и избежать роста цен билетов
Подробнее
Касса четверга: «Теща» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
У «Бандитского Петербурга» может появиться продолжение
Подробнее
А24 экранизирует игру Хидео Кодзимы Death Stranding
Подробнее