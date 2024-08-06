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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 8–11 августа 2024 года

Инопланетные преступники, дикие лисы, невезучие туристы и другие

Очевидный фаворит уикенда в официальном сегменте проката – проект БОРДЕРЛЕНДС (GF). Это один из немногих крупных голливудских релизов, что добрались в этом году до российских кинотеатров. Зрелищное кино со множеством знакомых звезд на нашем пустом летнем рынке должно выступить неплохо. Новинка является экранизацией одноименной видеоигры, но есть небезосновательное подозрение, что на фильм среагируют не столько фанаты первоисточника, сколько вообще все, кто соскучился по голливудским аттракционам. Последним похожим проектом, выходившим в те же даты на нашем рынке, был фильм Джеймса Ганна ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ (304 млн на старте) в 2021 году.

МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (NKI) – российская лента, которая обещает стать главным предложением на уикенде для семейного зрителя. Актуальность подобного духоподъемного кино на нашем рынке сохраняется, а здесь в актерском составе к тому же присутствуют Юрий Колокольников и Юлия Александрова, что обещает поднять событийность ленты. Скорее всего новинку ждет прокатная судьба, схожая с недавним релизом дистрибьютора МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (11,4 млн на старте), но, возможно, участие в сюжете лисенка привлечет в кинотеатры поклонников недавнего хита ОГНЕННЫЙ ЛИС (17,6 млн на старте). 

Из нескольких фильмов ужасов уикенда выделяется КУКУШКА (PRD). Это еще один представитель elevated-хорроров в нашем прокате (недавний пример – СОБИРАТЕЛЬ ДУШ). Впрочем, новый фильм ужасов вряд ли вызовет сильный интерес за пределами фанатов жанра. Скорее всего, картина выступит как недавний релиз МАКСИН XXX (13,8 млн на старте).

Также зрители смогут посмотреть комедию 2+2 (PLK), хорроры ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА 3. ВОСКРЕШЕНИЕ (RR) и АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ (WP), драму ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА (MCM) и мультфильм МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 172. ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ! (MVK, с 10.08). 

Фото: кадр из фильма БОРДЕРЛЕНДС

06.08.2024 Автор: Никита Никитин

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