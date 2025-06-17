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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 19 – 22 июня

Материальные ценности

Ключевой новинкой недели станет мелодраматическая комедия МАТЕРИАЛИСТКА (VLG). Картину выделяют высокие рейтинги ожидания, звездный актерский состав (Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль) и жанр, идеально подходящий для наиболее активного киноходящего сегмента аудитории. Фильму более чем по силам на старте обойти такие проекты, как ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ (37,7 млн рублей на первом уикенде) и ВЕЛИКАЯ ИРОНИЯ (22,3 млн).

За юного зрителя будут бороться мультфильмы КРОССЫ (GF) и КУНГ-ФУ КОТ (KNLG). У первого в активе – сильная анимация и красочный трейлер, но не совсем понятно, насколько сюжет и образы главных героев, пары кроссовок, окажутся привлекательными для публики. Со вторым проектом все несколько проще – котик в центре повествования не оставит целевую аудиторию равнодушной. Ориентирами по сборам тут могут служить столь разные ленты, как ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (37,2 млн рублей на старте) и КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (11,8 млн на старте).

Темной лошадкой уикенда видится аниме ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ (PNR, AMDT). Проект явно привлекателен для фанатской аудитории, но сам формат, в котором представлен материал, нов для российского рынка. Наиболее очевидные референсы – АТАКА ТИТАНОВ: ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА (11,4 млн рублей на старте) и КРАСАВИЦА И ДРАКОН (10,2 млн на старте), но не исключено, что новинка преподнесет рынку приятный сюрприз.

На взрослую и в первую очередь мужскую аудиторию нацелен боевик ЛИГА ТЕНЕЙ (GF), однако заставить прийти ее в кино – задача на сегодняшний день нетривиальная. Для ее выполнения у фильма есть узнаваемые Омар Си и Керри Вашингтон в главных ролях и явно качественный продакшн. Ближайшие ориентиры для ленты – АГЕНТ НА УИКЕНД (16,9 млн рублей на старте) и РЕЙС НАВЫЛЕТ (13,4 млн на старте).

Любителей хорроров на уикенде ждет КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ (CP). У фильма абсолютно понятные для целевой аудитории концепт и образный ряд, что в данном случае является скорее плюсом. Кроме того, сильный прокатчик обеспечит фильму заметную роспись. Среди референсов можно вспомнить проекты ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ (19,1 млн рублей на старте) и ДЕТИ КУКУРУЗЫ (10,1 млн на старте).

Среди семейных релизов конкуренция на уикенде будет плотной, но свое место под солнцем постарается занять фэнтези МАГИЯ ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ (EXP), которое выглядит привлекательным для детей постарше. Фильм отличает симпатичная картинка, его ориентиры – ДЕТИ ЛЕСА (12,3 млн рублей на старте) и ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ЗАГАДКА ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА (6,1 млн на старте).

Также в прокат выйдут драмы БЕЛЫЙ ПАРОХОД (K24), ЕВГЕНИЙ ТЕЛЕГИН (KAP), ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ (NKI), триллер ИГРА В КАЛЬМАРА: ПЕРЕЗАГРУЗКА (WP), экшн СЛЕПОЙ МЕЧ. ОКО ЗА ОКО (SBF), кинотеатральная версия ТРАВИАТЫ (KAP, с 18.06), хоррор ХИЩНИК. ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА (PVZGL), приключения ШКОЛА МИСТЕРА ПИНГВИНА (CIPA) и перевыпуск аниме СКАЗАНИЯ ЗЕМНОМОРЬЯ (RWV).

 

Фото: кадр из фильма МАТЕРИАЛИСТКА

17.06.2025 Автор: Максим Острый

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