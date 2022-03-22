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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 24–27 марта 2022 года

Домовой, ссорящиеся сестры, девушка в поисках себя и другие

Главной новинкой уикенда станет российский мультфильм ФИННИК (CP). Новый проект ГК «Рики», повествующий о приключениях доброго домового, может похвастать качественной анимацией и, в условиях пониженной конкуренции имеет шансы приятно удивить своими сборами.

На семейную аудиторию также рассчитана комедия МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (NKI). Ее героини — две сводные сестры, стремящиеся рассорить своих родителей, роли которых исполнили Владимир Яглыч и Глюк’oza.

Еще одним проектом, который постарается привлечь юных зрителей, станет мультфильм ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ (MD). В качестве референса для проекта можно назвать анимационный релиз ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ (7,1 млн).

Любителям остросюжетного кино имеет смысл обратить внимание на триллер ВЗАПЕРТИ (WP). Это новый режиссерский проект Ди Джея Карузо (НА КРЮЧКЕ, ПАРАНОЙЯ).

Для аудитории, следящей за фестивальным кино, главной новинкой недели станет мелодрама ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ (ART) режиссера Йоакима Триера. За главную роль в этом проекте актриса Ренате Реинсве получила награду Каннского международного кинофестиваля.

Примерно на эту же публику рассчитан и триллер МАНИЯ (CPF), рассказывающий об одержимости спортом.  

Также зрители смогут посмотреть документальный фильм КАК УБИЛИ ДЖОНА КЕННЕДИ (ARM), хоррор КАНДИША: ДЕМОН МЕСТИ (PNR), спортивную ленту ПАНЧЕР (CS), свежий МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 139. ПИРАТЫ МУЛЬТЯШНОГО МОРЯ (MVK, с 26.03), а также перевыпуски проектов БРАТ (NKI) и БРАТ 2 (NKI), КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ (CPF) и СКВОЗЬ СНЕГ (PVZGL).

22.03.2022 Автор: Максим Острый

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