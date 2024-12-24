Обзор новинок проката на уикенде 26-29 декабря 2024 года

В последний уикенд уходящего года главной новинкой станет очередная часть популярной анимационной франшизы ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 (VLG). Продукция компании «Мельница» всегда востребована в новогодние праздники, а как показали сборы проектов ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ и ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА, студия переживает определенный ренессанс. Пятая часть приключений тех же героев два года назад начинала с 167,5 млн рублей в рамках четырехдневного превью.

Компания «Вольга» выпустит в наступающий уикенд еще один релиз, мюзикл БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА (VLG). Фильм выглядит удачным контрпрограммированием семейным и комедийным проектам и может заинтересовать молодежную аудиторию. Одним из аналогов необычного мюзикла выступает проект РОКЕТМЕН (27,8 млн).

Еще одним контрпрограммным релизом многочисленным комедиям, сказкам и семейным фильмам представляется постапокалиптический боевик ПОСЛЕДНИЙ РОНИН (CP). Проект набрал высокие рейтинги ожидания среди той же молодежной аудитории, но выльется ли это в интерес к релизу в кинотеатрах, остается одной из главных загадок этой «новогодней битвы». Ориентиром по сборам здесь может служить недавний жанрово похожий проект ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (25,7 млн в первый уикенд).

Поклонники авторского кино должны будут обратить внимание на новую работу Паоло Соррентино ПАРТЕНОПА (AK).

Также зрители смогут посмотреть анимационные релизы НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ ЗВЕРУШЕК (INK) и МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 177. НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП (MVK).

Фото: кадр из мультфильма ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6

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24.12.2024 Автор: Никита Никитин