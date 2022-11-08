Роман Борисевич: «Интерес к российскому контенту за рубежом восстанавливается. Сейчас байеры не отказываются от покупки, если видят в проекте потенциал»

БК поговорил с продюсером о работе над предстоящими картинами, международных перспективах российского кино и незавидной судьбе арт-мейнстрима в новых условиях

27 октября в российских кинотеатрах стартовал новый мультфильм компании «Лицензионные бренды» БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА, сиквел анимации, собравшей три года назад 148 млн рублей. Вскоре на большие экраны ожидается выход и других проектов продюсера Романа Борисевича. На первую половину следующего года запланированы триллер МЕДЕЯ Игоря Волошина по сценарию Василия Сигарева и романтическое фэнтези САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА Алексея Попогребского.

Разговор впервые был опубликован 28 октября в электронной рассылке БК №42(970).

Расскажите, пожалуйста, о вашем анимационном сиквеле. Какие у вас ожидания от проката?

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА – продолжение анимационного фильма 2019 года, который в момент выхода собрал 148 миллионов рублей и прекрасно отработал в международном прокате. Не менее успешен он был на телевидении и на отечественных и западных онлайн-платформах, а недавний перевыпуск проекта в России принес дополнительно 13 миллионов. Потенциальная аудитория уже была осведомлена о предстоящем релизе второго фильма и ждала его. А успешный выход продолжения на других территориях (мультфильм уже стартовал в Голландии, Испании, Италии, ОАЭ, Южной Африке) позволяет нам рассчитывать на отличные результаты в отечественном прокате, не ниже, чем у оригинала, так как на всех рынках вторая часть по динамике сборов опережает первую. В ближайшее время ожидается премьера мультфильма в Бельгии, Португалии, Австралии, Франции, Южной Корее.

Можете ли вы рассказать подробнее о рекламной компании?

Продвижением проекта занимается дистрибьютор «Наше кино» и весь стандартный набор рекламных материалов, включая подклейку трейлера и обеспечение внутрикинотеатральной рекламой, уже выполнен. Также запущены партнерские программы с радиостанцией и специализированными интернет-ресурсами. В этот раз мы не задействовали телевизионную рекламу, оценив возможные риски из-за снижения ее эффективности. На нашей стороне узнаваемый бренд, приближающиеся школьные каникулы и продолжительное отсутствие большой анимации в прокате. Есть уверенность, что БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА станет очевидным выбором для киноходящей семейной аудитории на предстоящей неделе.

Насколько можно судить, политические ограничения на продажу российского контента за рубеж коснулись анимации в меньшей степени. Какие страны сейчас заключают договоры на покупку тайтлов «Лицензионных брендов»? Как изменился этот список после 24 февраля?

Трудности с продажами российского контента начались еще в период пандемии. Они были вызваны рядом объективных факторов, а после 24 февраля добавились еще субъективные, из-за которых наши проекты ощутили ряд ограничений и сложностей. Например, у дистрибьюторов из Голландии, Италии, Португалии возникли проблемы с тем, что кинотеатры отказались брать наш проект в прокат. И если в Голландии и Италии путем длительных переговоров с большим трудом, но решить проблему все-таки удалось, то в Португалии – пока нет. Тем не менее на сегодняшний момент интерес к российскому контенту восстанавливается, и сейчас на независимом зарубежном рынке байеры не отказываются от покупки, если видят в нашем проекте потенциал. Есть сделки и с Северной Америкой, и с европейскими

дистрибьюторами. Исключение составляют территории Польши и Прибалтики, с ними пока трудно.

Следующий мультфильм «Лицензионных брендов» – КОТЫ ЭРМИТАЖА. Глава «Нашего кино» Максим Рогальский на Санкт-Петербургском контент-форуме назвал ваш проект самым важным релизом для отечественной анимационной индустрии в следующем году. Вы готовы это подтвердить?

Действительно, КОТЫ ЭРМИТАЖА – перспективный проект, по нему в самом деле планируется обширная лицензионная программа. И выход мультфильма в широкий прокат будет поддержан сопутствующими товарами.

Расскажите, пожалуйста, о проекте Алексея Попогребского САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА. Какие у вас ожидания в его случае?

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА – редкий для нашего рынка проект, young-adult-фэнтези. История первой любви, фэнтезийная сказка с уникальным миром, в котором живут эмеры – эмоциональные вампиры, способные управлять эмоциями. Как говорит о фильме режиссер Алексей Попогребский, в САМОЙ БОЛЬШОЙ ЛУНЕ не романтическая линия искусственно прикручена к экшну, а из самой истории любви сделано приключение. Именно такое кино ждет сегодня зритель. Это тот самый идеальный случай эскапизма, когда ты проваливаешься сквозь экран и попадаешь в параллельную реальность, где происходит магия. В качестве референсов можно назвать СУМЕРКИ, ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА и ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. Зарубежные коллеги, которые знакомы с проектом и видели рабочие материалы, очень высоко оценивают его потенциал и уникальность концепции.

По описанию САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА заставляет вспомнить давний фантастический проект Алексея Попогребского, который он хотел запустить еще десять лет назад. Между ними есть связь?

Совершенно верно, связь есть. Это уже другой проект, но он закрывает нам с Алексеем гештальт последних десяти лет. К сожалению, САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА не выйдет в феврале, как планировалось. Мы рассчитывали на дофинансирование от Фонда кино, которое пока не получили и не в состоянии завершить дорогостоящий проект в срок. Хотя было бы логично со стороны фонда помочь фильмам на стадии завершения для скорейшего выхода в прокат, поскольку производство вновь запущенных картин в новых реалиях усложнено, и его сроки увеличились по ряду причин.

То есть вы уже столкнулись с трудностями в работt из-за мобилизации?

Да. Например, операторский цех в данный момент значительной своей частью отсутствует, уезжают актеры. Начиная с марта, испытываем трудности с производством графики, IT-сектор уехал в две волны, вторая была совсем недавно. Эти факторы заметно замедляют и осложняют производство. Приходится закладываться на увеличение сроков постпродакшна. Есть проблемы с ограничением доступа к программному обеспечению и зарубежному контенту – например, с покупкой музыкальных прав, использованием стоков и библиотек.

Вернемся к вашим проектам. В январе выходит еще один ваш фильм, триллер МЕДЕЯ по сценарию Василия Сигарева. Изначально режиссером выступал сам Сигарев, а играть главную роль должна была Яна Троянова. Но в итоге картину снял Игорь Волошин с актрисой Ольгой Симоновой. С чем связана замена режиссера и исполнительницы главной роли?

В процессе подготовки Василий Сигарев предложил, чтобы картину снял более жанровый режиссер. Проектом как раз заинтересовался Игорь Волошин, он читал сценарий. Я обычно работаю с постановщиками, которые или сами пишут сценарии, или разрабатывают проекты с соавторами. Но Игорь проявил настолько неподдельный интерес к МЕДЕЕ, что меня это подкупило. Что касается актерского состава, то кастингом главной героини занимался Василий. По пути к запуску в проекте произошел ряд важных изменений, и ту Медею, которая верно отражала бы настроение картины, он в итоге увидел в Ольге Симоновой. У нас получилось по-настоящему страшное кино, которое порадует поклонников жанра. Таких хорроров в России еще не было. Сигарев не пишет сценариев без глубокого смысла и подтекстов.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА и МЕДЕЯ находятся в пакете «Атмосферы кино». Планируете ли вы заключить эксклюзивный контракт с компанией Вадима Иванова?

Да, мы с Вадимом Ивановым пришли к принципиальному соглашению, контракт в процессе подписания. Мне импонирует отношение команды «Атмосферы кино» к прокатываемым фильмам. Мало у кого встретишь столь высокий уровень заинтересованности. Они точно сделают все возможное с точки зрения маркетинга и росписи, чтобы проект стал успешным в прокате. «Атмосфера кино» – одна из самых профессиональных команд на рынке и один из наиболее перспективнейших игроков, я предвосхищаю результативное сотрудничество c ними.

Как вы вообще относитесь к идее эксклюзивного сотрудничества продакшнов с дистрибьюторами?

Положительно. Это эффективная форма взаимодействия, когда партнер вовлечен и осведомлен на всех этапах производства картины. Вадим Иванов, еще будучи руководителем UPI, вел САМУЮ БОЛЬШУЮ ЛУНУ. Он читал сценарий, встречался с Алексеем Попогребским, видел рабочие материалы, консультировал нас. Собственно, поэтому мы так и уверены, что ЛУНА претендует на достойные сборы в прокате, так как она курировалась крупным прокатчиком с самого начала. Не стоит отделять производственные процессы от маркетинговых – именно такой подход дает необходимую синергию и позитивно влияет на конечный результат в плане качества, а значит, и на дальнейшую прокатную судьбу проекта.

На каких стадиях готовности другие крупные проекты вашей компании «План 9» – ОДИН В ОКЕАНЕ и СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ?

ОДИН В ОКЕАНЕ Кирилла Соколова – наш совместный проект с продюсером Артемом Васильевым, в данный момент продолжается разработка картины. Надеюсь, в следующем году мы сообщим об обновлении ее статуса. СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ – проект, который будет закончен благодаря помощи министерства культуры, спасибо ему за это. В феврале и марте многие фильмы, которые находились в работе и были завязаны на участии международных партнеров, оказались в подвешенном состоянии. Министерство культуры нашло возможность их дофинансировать, что позволило разрешить сложную для многих картин ситуацию. СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ – зрелищный фильм про выживание, действие которого происходит в открытом космосе. Главную роль в проекте исполнил Александр Кузнецов, с участием которого недавно вышло и успешно собирает в прокате СЕРДЦЕ ПАРМЫ. Картины о космосе с элементами фантастики традиционно хорошо работают в прокате. А в сложившихся условиях отсутствия голливудского контента востребованность таких фильмов у российской аудитории возрастет.

Вы окончательно переключились на производство высокобюджетного кино?

Авторское кино сегодня переживает не лучшие времена, интерес аудитории к нему снижается. А без доступа к участию в международных фестивалях этот интерес нечем поддерживать. Некоторое время была востребованность арт-фильмов платформами, но сейчас эта тенденция сходит на нет. Как я уже сказал, в ближайшие год-два сложности с зарубежными фестивалями скорее всего никуда не исчезнут. А кроме таких смотров, у авторского кино нет другого трамплина по пути к аудитории. Снимаются и выходят десятки арт-фильмов в год, но на слуху остается в лучшем случае картин пять. По этой причине я сосредоточился на производстве высокобюджетных проектов для кинотеатрального проката, также выгодных с точки зрения международных продаж.

В 2000-е вы поддерживали молодых российских режиссеров, давали им шанс вырасти в профессионалов, способных снять что-то более масштабное, чем фестивальный артхаус. Получается, эта стратегия больше не работает?

Да. В то время проекты молодых режиссеров вызывали огромный интерес и азарт, они воспринимались чем-то новым, фильмы несли откровения зрителю, зарождалось явление, названное позже «волной «новых тихих». Рос интерес к нашему авторскому кино и за рубежом. Мир открывал для себя молодой российский кинематограф. Существовали эффективные способы монетизации авторских проектов. Нельзя не упомянуть программу «Закрытый показ» на Первом канале, гениальную задумку Константина Эрнста. Она несла важную социально значимую функцию развития и поддержания интереса общества к авторскому кино.

Что вы думаете по поводу законопроекта о введении принудительной лицензии, вокруг которой не утихают страсти уже несколько месяцев?

Я был свидетелем ситуации тридцатилетней давности, когда на рынке присутствовали считанные единицы компаний, занимающихся лицензионной продукцией. В середине девяностых был принят закон о пиратстве, и к началу нулевых мы пришли к тому рынку, который просуществовал последние двадцать лет. Введение принудительной лицензии отбросит нас обратно в анархию девяностых. Мы прошли сложный путь, зарекомендовали себя как добросовестные приобретатели прав и теперь можем все перечеркнуть. Принудительное лицензирование будет иметь катастрофические последствия и для индустрии кинопроизводства. Мы можем столкнуться с ответными мерами европейских стран, которые могут запретить покупать российский контент уже на законодательном уровне, что негативно скажется на всех участниках внутри нашего рынка. Даже если это поможет продлить жизнь киносетям в краткосрочной перспективе, то потом, когда потребуется показывать крупные отечественные фильмы, показчики могут не захотеть заменять пиратский голливудский контент легальным российским, посчитав это невыгодным. Условный новый ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ останется в репертуаре на очередной Новый год, но менее заметные проекты возможности попасть в репертуар кинотеатров могут лишиться. Зачем показчикам надо будет отказываться от пиратских релизов, за которые они смогут оставлять себе до 100 процентов прокатной платы, и брать что-то легальное, за что придется отдавать половину? Я прекрасно понимаю площадки, которым надо выживать здесь и сейчас, их очень важно поддержать. И для нахождения способов их выживания всем нам, включая представителей власти, необходимо скорее сесть за стол переговоров и начать обсуждать возникшие острые вопросы. В конце концов, без кинотеатров невозможно развитие российского кинопроизводства.